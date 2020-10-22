港學生國際勝任力全球第三遜星加　研究指新移民令香港更多元

▲ 香港學生的國際勝任力排名全球第三，僅遜於新加坡和加拿大。（資料圖片）

香港中文大學（中大）教育數據研究中心今日（22日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2018年的「國際勝任力」評估研究結果。香港15歲學生在「國際勝任力」認知評估中表現良好，於27個參與研究的國家或經濟體系中排名第3，僅遜於新加坡和加拿大。而香港學生在公共衛生問題的意識方面表現卓越，全球排名第一。香港平均分為542分，高於平均分數474分。

經濟合作與發展組織（OECD）定義下的「國際勝任力」為一種多元能力，包括，

審視本地、全球和跨文化議題

理解和欣賞他人的觀點與世界觀

與他人進行適切及有效的交流

實踐群體的福祉和可持續發展

PISA 2018透過認知測試（共27個國家／經濟體系參加）及問卷調查（共66個國家／經濟體系參加）評估學生「國際勝任力」的知識、技巧、態度和價值。

研究結果顯示香港學生在「國際勝任力」認知評估中表現卓越，排名第3，稍遜於排名第1的新加坡和第2的加拿大。香港的教學課程涉及全球性問題的比例，是高學業成績國家／經濟體系中最高的；而香港學生在公共衛生問題的意識方面表現卓越，全球排名第一。

另外，在家中使用多種語言有助於提高學生的「國際勝任力」，而香港學生以及新加坡、澳門、愛沙尼亞的學生，在家和學校能說兩種或以上語言的比例，較加拿大和英國的學生為高。

而香港新移民學生在「國際勝任力」方面的表現也很出色，例如在換位思考（perspective taking）和認知適應性（cognitive adaptability）方面較本地學生優勝。

整體而言，新移民學生令香港在國際化和多元化方面的表現更佳。

香港學生在「國際勝任力」其他領域的表現各不相同

相對其他高學業成績國家／經濟體系的學生，香港學生在態度和價值觀方面有不同的表現。香港學生在全球思維、對新移民的態度、對跨文化交流的意識、全球問題的自我效能，以及維持非歧視性的學校氛圍等範疇，表現均屬一般。

參與研究的中文大學教育心理學講座教授侯傑泰指出，在對學習其他文化的興趣、尊重來自其他文化的人士、理解他人的觀點及認知靈活性／適應性等方面，香港學生仍需付出更大努力去改善他們的表現。

香港的校長和老師都同意我們仍有空間去改善及創造多元文化、平等學習的學校文化。

PISA由OECD策劃，每三年進行一次，旨在評估15歲學生以母語閱讀、數學和科學的能力。

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責任編輯：陳梓蔚