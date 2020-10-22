南韓至今13人接種流感疫苗後奪命　張竹君：本港無韓國疫苗註冊

▲ （林宇翔攝）

南韓近日持續出現接種流感疫苗後死亡的個案，至今已有13人接種流感疫苗後奪命，當中2宗死因初步判斷或屬過敏性休克。本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港亦無韓國疫苗註冊，暫時未見本港疫苗出現問題，惟如接種疫苗或服用藥物後出現副作用，亦有機制可通報。

根據南韓疾病預防控制中心資料，當地截至本周二(20日)已接獲431宗接種後出現不良反應報告，截至昨日已累計有9人死亡，介乎17歲至89歲，接種後12小時至75小時死亡；當中8宗正接受流行病學調查及檢驗死因，有2宗初步判斷或屬過敏性休克。

根據當地衞生部門資料，死者注射的疫苗來自「Korea Vaccine」、「Boryung Biopharma」、「LG Chem」及「SK bioscience」。

本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會上，被問及本港有否類同情況。張竹君直言亦有留意當地相關報道，強調現時並無由韓國生產的疫苗於香港註冊，暫時未見本港疫苗出現問題，惟重申現時本港亦機制，如接種疫苗或服用藥物後出現副作用可作通報。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡