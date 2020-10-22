【虐鴿狂徒】青衣長發鴿子被被剪掉尾巴翅膀 87歲阿伯涉案被捕

▲ 青衣長發邨涉虐待鴿子兇徒落網。

青衣長發邨早前發生虐鴿事件，一隻野鴿被人用剪掉尾巴和翅膀，令牠無法飛行，更流血不止，行為非常殘忍。警方今日（22日）已拘捕一名87歲老伯，對方承認曾剪鴿鴿翼和尾。《香港動物報》持續跟進事件，被虐的鴿子現由義工照顧，改名「青青」。

《香港動物報》在facebook上引述消息表示，約80歲阿伯居於青衣敬發樓，警方以涉嫌殘酷對待動物將他拘捕。TOPick向警務處警察公共關係科查詢，證實1名87歲男子被捕，明年1月再向警方報到。

事發本月16日，青衣長發邨一名街坊在長發商場附近，發現一隻鴿子被人剪掉尾巴和翅膀，流血不止，好心街坊將鴿子帶回家。其後，義工為鴿子檢查時，當展開牠的翅膀，發現切口全入羽管，甚至深入羽根。義工估計該虐待狂想讓鴿子無法飛行，失去救生能力而餓死。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」指責兇徒的行為，並呼籲街坊留意附近有否設置閉路電視，希望取得片段，找出兇手將其繩之於法。

事實上，虐鴿事件在本港屢見不鮮，亦有不少人捕捉野生雀鳥。今年3月，深水埗發生虐殺野鴿事件，有目擊網民行經深水埗，發現有迎面而來的市民行徑奇怪，徒手捉住停留在行人路旁鐵網上的野鴿，更疑似折磨野鴿致死，現場有一隻野鴿死亡。

責任編輯：羅嘉欣