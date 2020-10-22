本港95%學童運動量少不乎世衞標準　學者指體質差或影響學業促養成運動習慣

▲ 凝動香港體育基金建議家長及學校多鼓勵學生參與運動。（程志遠攝）

兒童及青少年運動量不足，凝動香港體育基金公布「中小學生運動參與時數研究計劃」的先導研究結果，發現本港僅5.2%的5至17歲的青少年平日運動參與時數符合世衞標準，周末亦僅為23.7%人達標。團體認為結果反映青少年缺乏運動，建議家長及學校多鼓勵學生參與運動。

世衞建議5至17歲的青少年每天應進行累計至少60分鐘的中高強度身體活動，例如慢跑、游泳等。計劃委託港大醫學院兒科及青少年醫學系進行研究，於2019年9月至今年1月期間向超過700名中小學生派發活動記錄器，並要求學生持續佩戴一周以測量他們的運動時數及強度數據。研究結果發現，95%學生在平日運動量不足，即使學生在周末有較多運動量，仍僅得23.7%人達標，而女生達標的平均運動時數亦比男生低3倍。而隨年齡增長，本港青少年的運動量會隨之下降，團體認為與學生專注學業有關。

浸大體育、運動及健康學系教授雷雄德直言，香港學童體質屬於非常差，並引用研究運動不足會影響學童腦部發展和認知能力，對學童的學術成績亦有影響，長遠會有早死風險。機構鼓勵家長每日抽空進行親子運動，讓子女建立運動意識，並建議學校將每年4月6日的體育促進發展與和平國際日定為運動日。

新冠肺炎疫情亦打亂學童運動時間，家長鄧太表示，其兒子在疫情期間多留家「打機食嘢」，缺乏運動下體能明顯轉差、身形「發福」，希望在疫情穩定下多帶小朋友外出運動。

▲ 鄧太(左)指兒子在疫情期間多留家「打機食嘢」，缺乏運動下體能明顯轉差。(程志遠攝)

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記者：蘇文軒