【對抗癌症】減輕癌症病人生活開支及心理負擔　推出公營自費癌症藥物資助計劃一覽表涵蓋52種藥物

▲ 香港醫院藥劑師學會首推公營自費癌症藥物資助計劃一覽表，供公眾查閱。（相片由香港醫院藥劑師學會提供）

癌症病人除了要面對病情變化不定、惡化等未知因素，在治療的路上亦面對各種不同的障礙，如藥費付擔、治療資訊、康復和情緒支援等。其中，癌症藥物的昂貴費用最令患者和其家人感到徬徨無助。

癌症藥物日新月異，新藥確為病人帶來希望，但並不是所有癌症藥物在公營醫療聯網下均受到政府資助。自費藥物成為癌症患者一大治療障礙。針對藥費問題，社會各界包括政府、非牟利機構和藥廠均有不同的援助計劃，以供不同癌症病人申請。可是，在現今資訊科技發達的世代下，各路資訊卻變得混亂，令患者和家屬難於及時獲得有關財政援助的申請資訊，因而可能耽誤適切的治療時機。

有見及此，香港醫院藥劑師學會整理所有民間和政府所籌辦的公營市場用於醫治癌症藥物援助計劃的資料，推出全港第一個公營自費癌症藥物資助計劃一覽表，放上藥物教育資源中心（數碼平台），以讓公眾可獲得所需要的癌症藥物藥費和資助計劃之相關資訊。

資助計劃涵蓋52種自費癌症藥物

此首創之一覽表將醫管局藥物名冊轄下之自費藥物（有安全網和不獲安全網資助）之所有藥物資助計劃整合為一，涵蓋共包括52種自費癌症藥物、92個資助計劃，並將藥物於公營市場之自費價錢列於表中，讓病人可以在開始相關療程前作更好的財政規劃。學會將透過向香港科研製藥聯會索取資料、政府相關網頁和醫管局資訊， 每三個月定期更新一次。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，發現坊間供公眾查閱有關關愛基金或撒瑪利亞基金之資助計劃的資料並不全面，只列出藥名和相關癌症適應症，並沒有列出資助金額和資助詳情。因此，只能由醫生主導治療方案。「醫生比較忙碌，有時未必在有限的會診時間可以將資助計劃所有詳情均向病人講解。」他期望，透過讓癌症患者接觸到資助計劃的相關詳情，可賦權病人，讓病人可參與於治療選擇中。

冀減輕病人生活開支及心理負擔

病人一般有既定印象，認為新型癌症藥物治療價錢昂貴，自己無法負擔，因而造成心理壓力，對抗癌失去信心。學會希望，透過此一覽表，公眾可以對即將採用的癌症藥物之費用和資助後所自費的金額有預算，減少他們躊躇生活開支的負擔。

一名癌症患者正在攻讀第二個學位並準備結婚，但卻發現患上轉移性第四期HER2陽性乳癌。透過民間的資助計劃將藥費由$49,000減至$30,000，其後再透過關愛基金的資助獲得全額資助，無需自費藥費，現病情穩定。崔俊明表示，希望透過將癌症藥物資助計劃的詳情透明化，可協助醫患之間的溝通，促進治療效果以及減輕病人心理負擔。

學會從今日起將此一覽表放於公眾互聯網，以供公眾參閱，期望醫管局可考慮將此一覽表放到其網站讓更多公眾、醫護人員獲悉此一覽表。

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責任編輯：黃泳欣