7旬老翁不滿被罵「老及無用」 鏹水淋前妻致囚12年半

▲ 7旬退休漢涉向前妻淋鏹水，今於高等法院被判監12年半。(經濟日報資料圖片)

7旬退休老翁與年輕20年前妻離婚後，為申領綜緩仍同住一屋簷下。前妻其後另結新歡，前夫不忿被罵「年老兼無用」，遂到前妻經營的髮廊向她淋潑鏹水，導致其身體28%被燒傷。涉案7旬翁早前承認有意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐液等共3罪。法官今(22日)於高等法院判刑時形容本案令人傷感，不論被告事發前的遭遇，亦不應向前妻施以如此冷血襲擊，判監共12年半。

涉案被告鄒景文（71歲），早前承認1項襲擊致造成身體傷害罪及兩項有意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐液罪，押後至今早判刑。代表律師求指，被告明白須判以監禁，但憂慮服刑後不能再與年屆90歲母親見面，要求法官輕判。

法官今午判刑時引述被告背景報告指，被告與比他年輕20年前妻於27年前在深圳認識，兩人於內地結婚及育有一對子女，前妻及子女至90年中來港。被告經營裝修生意，一家原居於天水圍居屋單位，及後被告生意失敗致破產，並須出售物業，一家搬往公屋居住，前妻則經營髮廊。

及至2009年，被告為申請綜援而與前妻離婚，兩人續同住，一直關係良好。及後前妻發展婚外情，加上家庭生活水準改變，令兩人感情不再。被告指前妻教導子女憎恨他，甚至會無緣無故罵被告「無用及年老」，被告因此萌教訓前妻念頭。

前妻於首次襲擊事件後遷出單位，並向被告稱有許多年輕及富有追求者，被告因此感到被背叛，絕望下決定向前妻報復後自殺。代表律師求情指，被告因嫉妒而犯案，事後感到極度後悔，並向前妻致歉。

法官引述創傷報告指，事主身體達28%燒傷，須經歷多次包括植皮手術，身體多處留有疤痕，以及部份肉粒凸起。事主心理及情緒嚴重受創，其心理狀況仍會持續一段長時間。

法官指本案極為嚴重，不論案發前被告的遭遇或感受，亦不應向前妻作出如此冷血襲擊，即使其如何不幸，亦不能構成重要求情理由。法官指被告向前妻淋潑一次鏹水後，仍向她窮追不捨，甚至拉起衣物直接淋向皮膚，並將她按在地上，不准她前往沖洗。法官以20年作為判刑起點，考慮其認罪及年老等因素，減刑至12年半，另兩項罪名判監1年及2年，同期執行。

案發於2019年5月17日早上，事主於坑尾村輕鐵路月台候車期間，被告突然上前拳打她的頭部，被告指因前一晚遭女兒責罵，他認為是事主不懂教女，且事主不應另結新歡，其後被告准保釋候查。

及至同年6月13日早上，被告手持膠樽到事主經營的髮廊，將液體潑向其面部及身體，事主跑到對面髮廊清洗。被告窮追不捨，腐液更殃及途人，當事主進入對面的髮廊後，被告亦進入髮廊，雙方追逐，事主滑倒地上後遭被告按住，並將腐液淋遍她的全身。

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記者：林育慧

