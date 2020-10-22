《環球時報》記者機場遇襲 事主供稱曾欲動手反擊

▲ 《環球時報》記者付國豪去年於機場遇襲，今續於區域法院作供。(經濟日報資料圖片))

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，4人否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件今（22日）於區域法院續審。付國豪續出庭作證，控方播放現場片段顯示，付遭綑綁後，付以英語說「打我吧！打我吧！隨你！」。付供稱當時動彈不得，故用言語諷刺反擊，又稱一度有動手反擊的想法，但忍住了。聆訊明續。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（29歲；測量師）。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

付國豪今續出庭作證，控方播放案發現場片段，顯示付被人用膠紙綁住雙臂後，付以英語向在場人士說「打我吧！打我吧！隨你！」控方問及付，當時他是否想要別人打他。

付供稱，當時他想要表達1種無奈、悲傷、諷刺，因為他遭人禁錮，動彈不得及失去自由，只能用言語諷刺反擊，但他並不是真的想被人打，又解釋反擊的意思只是希望在場人士停止他們的行為，又稱自己一度有動手反擊的想法，但最終忍住了。

控方續播放片段顯示，1名男子以英語向付說「我真係恭喜你呀!」，而付則回應指「你好自為之啦！」。付供稱，當時不論在場人士想怎樣對他，他亦無法反抗，該男子用「恭喜」一詞反諷，他遂用言語反擊，句子含義是對方今天打了人，不一定明天就不會被人打。

控方片段中，亦有一幕是付疑似遭人脫褲，付立隨身體前傾及蹲下。付供稱，他當時人遭人脫褲，感到非常羞恥及被嚴重羞辱。聆訊明（23日）續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌