海關打擊未完稅加熱煙及私煙　行動拘共17人

▲ 部分於堅尼地城檢獲的懷疑未完稅加熱煙，及一輛懷疑涉案車輛。（海關圖片）

海關在過去1個月，展開代號「朗日III」特別執法行動，堵截未完稅加熱煙流入香港，在全港各區共偵破47宗案件，檢獲約93萬支懷疑未完稅加熱煙及22萬支懷疑私煙，估計市值約320萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕17人。

行動期間，海關人員在香港國際機場及落馬洲管制站，偵破36宗屬走私層面的案件，包括郵包、空運貨物及陸路貨運渠道，檢獲約72萬支懷疑未完稅加熱煙。



另外11宗為貯存分銷及販賣層面的案件，海關人員在元朗、上水、沙田、葵涌、長沙灣、深水埗、旺角、觀塘、銅鑼灣及堅尼地城，檢獲共約21萬支懷疑未完稅加熱煙及約22萬支懷疑私煙，並搗破6個懷疑未完稅加熱煙貯存倉庫，及扣查兩輛懷疑用作分銷未完稅加熱煙的車輛。



海關共拘捕16男1女，年齡介乎19至54歲。所有案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關會繼續採取嚴厲執法行動，打擊各類型私煙活動。

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責任編輯：吳卓峰