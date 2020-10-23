少爺啤參展美酒佳餚巡禮　推啤酒芝士套裝教品酒

▲ 少爺啤推出的品酒套裝。（程志遠攝）

香港美酒佳餚巡禮舉行在即，雖然市民今年無法齊聚中環海濱，但網上活動同樣精彩。本地啤酒品牌「少爺啤」今年就主打「啤酒X芝士」主題，推出包含啤酒和芝士各4款的「品酒套裝」和與之配合的網上講座，其中的「黑無常」啤酒，更是全年限量300枝的產品。

品酒套裝內容 產品 飛雲小麥啤330毫升配Ossau Iraty綿羊奶硬芝士（陳年5個月）100克 鹹檸啤330毫升配Mimolette牛奶硬芝士（陳年6個月）100克 經典淡愛爾330毫升配Gouda with Truffle黑松露味牛奶半硬芝士100克 黑無常辣椒朱古力波本威士忌陳釀黑啤330毫升配GFourme Ambert牛奶藍芝士100克 售價 300港元

資料來源：少爺啤

少爺啤酒廠總監，認證啤酒侍酒師郭永幾就憶述指，少爺啤開業之初，本地製造手工啤酒尚未興起，他曾向酒店推銷自己的啤酒，但酒店卻只對常見的啤酒有興趣，令他食了「閉門羹」。但3年後，曾經拒絕自己的酒店反過來尋求合作，反映香港人越來越懂得欣賞啤酒。

我們不會用「平價」去形容我們的啤酒……我們的客人亦較少「劈酒」而是會品嚐不同啤酒的味道和特色。

▲ （程志遠攝）

他又指，過去芝士常被看作只能配紅酒白酒，但他希望透過今次的美酒佳餚巡禮，讓市民了解，只要配搭得當，啤酒芝士亦能是「絕配」。

他舉例指，「黑無常」的釀造過程用了波本威士忌的酒桶，加上巧克力和墨西哥辣椒，所以味道比較濃郁，需要配上味道同樣濃郁的牛奶藍芝士，方才能互相配合。

為了讓大家更了解啤酒和芝士的配搭，少爺啤會聯同Monsieur CHATTÉ在香港美酒佳餚巡禮期間舉行「手工啤X芝士搭配入門班」網上講座，用其「品酒套裝」，介紹如何選擇啤酒和芝士。

事實上疫情下不少商店都轉攻網上市場，連帶其生意模式亦有所轉變。以少爺啤為例，過去最主要的收入源自酒吧和酒店，但疫情下有關生意額大跌3成；反而是網購、門市的生意大增逾倍，早前推出的大麻二酚（CBD）啤酒，更在數日內售出逾百箱。

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記者：陳梓蔚

