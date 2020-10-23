【BB急救班】親歷10個月大女兒抽搐自行急救　教練媽媽開班教女傭把握黃金3分鐘急救嬰幼兒

▲ 香港母嬰教育服務中心創辦人Zoe，同時亦身兼急救教練及導師，她認為遇到緊急意外時，家長最重要是保持冷靜，找出正確的急救處理方法，同時致電叫救護車。

照顧嬰兒，相信是人生中最難打的工之一。要全天候24小時貼身照顧BB起居飲食，甚至侍候沖涼、換片、睡覺，少一點精力也不行。一旦不幸遇上如燙傷、跌傷或異物哽塞等突發家居意外，更是「揦手唔成勢」，甚至會緊張到錯過黃金3分鐘的急救時間。

▲ 急救課程主要對象是1歲左右嬰幼兒的家庭成員，甚至有工人姐姐、四大長老及懷孕中的新手父母也來上堂做定準備。（受訪者提供圖片）

香港母嬰教育服務中心創辦人楊雅儀（Zoe），本身亦是位急救教練及導師，幾年前女兒剛出世時就親身經歷過一場「意外」，讓她意識到辦嬰兒急救課程的重要性，好讓各位新手父母、四大長老或是工人姐姐等也能學懂急救知識，提高照顧嬰幼兒的警覺性，防患於未然。

我作為急救教練，人生中都做過很多次急救，萬萬想不到其中一次會發生在自己女兒身上。有天早上女兒突然抽筋，工人姐姐很緊張，就立即抱着女兒來房找我。意識到她是發熱性痙攣後，我就用正確處理方法幫她做急救，再等救護員來送入醫院。

▲ Zoe回想起女兒10個月大時抽筋，至今仍很害怕，相信女傭姐姐亦一樣。（受訪者提供圖片）

勿錯失黃金急救時間

Zoe女兒當時只有10個月大，到醫院檢查後才發現原來是中了甲型流感。

「那刻我就想，為何我的BB在沒有任何徵狀或病徵時也會抽筋？雖然我是個急救教練，意外發生時我立即大叫了3次『保持冷靜』，但仍然很緊張，何況我的工人姐姐。」她更認為其實有很多新手父母、陪月員或工人姐姐，當她們照顧的嬰幼兒遇到意外時，很多時是不懂得怎去處理，因而錯失黃金3分鐘急救機會。

其實每位母親10月懷胎也非常辛苦，大家也不想BB會有甚麼意外，但萬一有不幸事情發生時，希望不要錯失這個急救時間。

因着自身經歷，Zoe意識到工人姐姐也是有學習急救的需要，於是就開設嬰幼兒急救班。課程主要分為5大部分，包括教授嬰兒心肺復甦法（簡稱CPR）、嬰幼兒氣管堵塞急救方法、燙傷、高處墮下及抽搐時處理方法，這些也是嬰幼兒在家中較常見的意外，更特設英文班，方便外傭姐姐學習。

▲ 氣管堵塞對1歲以下或以上嬰幼兒來說有不同的急救方法，因嬰兒頸部較脆弱，尤其是6個月以下，要特別留意頸椎位置。

學員堂上分享個人經驗

課堂急救技巧除了由Zoe親自教授外，更會有很多情景練習或個案分享，讓學員從中感受到意外發生時的實際情況會怎樣。

有完成課程的同學事後跟我分享，家中的小朋友吃木瓜時不幸哽塞，她那刻就想起上堂學過氣管堵塞急救方法，立即為她處理。幸好做了兩、三次後小朋友能將木瓜吐出。但我經常跟學員說，我教完是不想大家用得着，有一技傍身就好了。

亦試過有工人姐姐於課堂上分享個人經歷，「有位學員回想在菲律賓時生活貧窮，細仔不幸急病離世。上完堂後才發現原來兒子當時是發熱性痙攣，引致急性腦膜炎，她說如果當初懂得急救的話，或許能救回兒子一命。」

▲ 課堂為女傭姐姐特設英文班，上堂時更會互相做練習，每班最多8人。（受訪者提供圖片）

不少僱主更會讓工人姐姐先上急救班，因她們是主要的照顧者，然後才自己報讀。「有僱主說姐姐上堂後很開心，學到很多知識之餘，回家後也多了話題，會覺得自己照顧小朋友的信心大了，萬一遇到甚麼意外也會知道基本急救步驟。」

增進僱主外傭溝通

育有兩名3歲及兩歲小朋友的Sue，跟29歲印尼工人姐姐Ayu就是其中之一。「之前曾經看過不少新聞，發現有很多小朋友因食提子或車厘子也會哽親，於是就很想去學BB急救。而且媽媽群組中有很多人推薦，就開始接觸到這類型的課程。」Sue今年剛與Ayu續約，她們更先後報讀嬰兒急救班，希望能防患於未然。

▲ 僱主Sue及印尼女傭Ayu（左）是急救班的學員，她們均認為課堂學到的資訊非常有用，讓大家照顧小孩時更放心。

這是我第一次接觸BB急救，來港前在印尼女傭學校培訓，只會教我們要將食物弄碎給小朋友吃，或是教煮飯、換片及幫小朋友沖涼的正確方法，但沒有真正學過當小朋友遇上意外時該怎麼辦。

29歲未婚的Ayu，未到Sue家工作前曾在新加坡任職女傭兩年，照顧小朋友經驗不算豐富。Sue亦笑言現在才知道原來外傭培訓時是沒有學過任何緊急處理方法，難免會讓她擔心。

▲ Ayu認為要為嬰兒進行CPR是最困難，因為身處在這樣緊急情況下會非常緊張，亦很擔心會忘記步驟。

「雖然我非全職OL，但有時也要外出工作，未必全天候待在家，知道姐姐怎樣照顧小朋友。但姐姐上堂後會對她更有信心及更放心，就算遇上突發情況，起碼不是束手無措，反而懂得怎去處理，支援小朋友。」Ayu亦認同警覺性會比以前提高，「例如替小朋友沖涼時，我會更留意水溫，因為我真的很擔心會燙傷他們。」

與同鄉分享學習成果

Ayu說亦有將學習成果跟「同鄉」分享，「我跟朋友說上堂後發現急救知識其實是非常重要，就算我們在這裏未必用得着，但如回到家鄉時或許能用得上來照顧自己的小孩。」同鄉亦表示有興趣，如僱主願意的話也會想學習，以備不時之需。

▲ Zoe笑言考試不合格的學員要留堂練習到識為止，而完成的學員會獲頒發中心證書。（受訪者提供圖片）

急救班雖然只是短短3小時的課程，但最後會有個小型的「心肺復甦法」考核，是5大課題當中比較多學員認為是最困難的部分。「考評官」Zoe更會將考試過程拍低，讓學員回家後可重溫每個步驟。她亦補充，急救始終是需要技巧性的課程，建議每兩年要重上一次，溫故知新。

記者︰黃依情