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【我家無難事】唐詩詠與偶像馬德鐘合作緊張　開工首天拍親熱戲

娛樂 19:32 2020/10/22

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馬德鐘與唐詩詠在《我家無難事》合演夫婦。

TVB新劇《我家無難事》今日（10月22日）在將軍澳電視城舉行拜神儀式，劇中演員馬德鐘、唐詩詠、鮑起靜、關禮傑、王君馨、簡淑兒、車婉婉等出席。

首次與馬德鐘合作的唐詩詠透露，對方是她的偶像，所以當初也怕拍攝時會緊張，可是意想不到首日開工，二人即要拍親熱戲。

《《我家無難事》今日在電視城進行拜神儀式。

她表示幸好馬德鐘沒給壓力，而且他會一起聊天令氣氛輕鬆：「埋位前不用熱身，他錫我時感覺好似以前錫過。」

馬德鐘指，與詩詠初合作卻沒隔膜，而且大家對劇本理解的的芳向相同，非常合拍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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