【我家無難事】唐詩詠與偶像馬德鐘合作緊張 開工首天拍親熱戲 娛樂 19:32 2020/10/22 分享： 熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 馬德鐘與唐詩詠在《我家無難事》合演夫婦。 TVB新劇《我家無難事》今日（10月22日）在將軍澳電視城舉行拜神儀式，劇中演員馬德鐘、唐詩詠、鮑起靜、關禮傑、王君馨、簡淑兒、車婉婉等出席。 首次與馬德鐘合作的唐詩詠透露，對方是她的偶像，所以當初也怕拍攝時會緊張，可是意想不到首日開工，二人即要拍親熱戲。 ▲ 《《我家無難事》今日在電視城進行拜神儀式。 她表示幸好馬德鐘沒給壓力，而且他會一起聊天令氣氛輕鬆：「埋位前不用熱身，他錫我時感覺好似以前錫過。」 馬德鐘指，與詩詠初合作卻沒隔膜，而且大家對劇本理解的的芳向相同，非常合拍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【木棘証人】曾歷婚姻及生意失敗憑樂觀展第二人生 韋家雄無懼逆境：人生道路始終要行 10:44 2020/10/20 【木棘証人】曾歷婚姻及生意失敗憑樂觀展第二人生 韋家雄無懼逆境：人生道路始終要行 【木棘証人】劉江跳槽ViuTV《暖男爸爸》下周播 74歲劉老師對演戲仍有團火 14:13 2020/10/20 【木棘証人】劉江跳槽ViuTV《暖男爸爸》下周播 74歲劉老師對演戲仍有團火 【木棘証人】眼鏡娘Miss Ko大罵兩港女搶鏡 張文慈曾受盡負評：不再停留在以前【有片】 13:43 2020/10/21 【木棘証人】眼鏡娘Miss Ko大罵兩港女搶鏡 張文慈曾受盡負評：不再停留在以前【有片】 馬德鐘 唐詩詠 電視劇 TVB