3人違檢疫令被判監禁10日至8星期　至今已有59人因違檢疫令被定罪

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生署公布有3人違反檢疫令今日(21日)於裁判法院被判即時監禁10日至8星期不等，其中一名37歲女子擅離檢疫地點及脫下手環，於機場遭入境處職員截獲，今於觀塘裁判法院被判處即時監禁4星期。署方稱，截至今日共有59人已因違反檢疫令被法庭定罪，判即時監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

首宗個案涉及一名48歲女子早前獲發強制檢疫令，訂明須於家中接受強制檢疫14日，惟於檢疫令尚未屆滿前，未獲許可下於7月12日離開其檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

第2宗個案涉及一名20歲男子，亦於檢疫令尚未屆滿前，於3月23日多次離開其檢疫地點，被控三項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日於屯門裁判法院就3項罪行，各被判處監禁8星期，緩刑24個月。

至於餘下一宗涉及一名37歲女子，於9月28日檢疫令尚未屆滿前離開其檢疫地點及脫下手環，並於香港國際機場被入境事務處職員截獲，被控3項違反《第599E章》，今日於觀塘裁判法院就3項罪行，各被判處即時監禁4星期，同期執行。

衞生署稱，截至今日共有59人已因違反檢疫令被法庭定罪，判即時監禁最多3個月或罰款15,000元不等。署方稱，有關判刑可給予社會非常清晰信息，表明違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反強制檢疫規例的人絕不容忍，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：陳正怡