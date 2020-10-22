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【國泰裁員】歌手AGA憶空姐生涯　向港龍舊同事打氣：大家要安好

娛樂 19:50 2020/10/22

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

AGA入行前當了幾年空姐。（陳智良攝）

國泰航空昨日（10月21日）公布削減集團約8,500個職位，當中包括5,300名本港員工，同時停止營運國泰港龍航空，受影響員工昨日起收到解僱通知，令各界關注。歌手AGA（江海迦）入行前曾任港龍空姐，AGA日前亦對前同事打氣。

唱作歌手AGA日前在IG放上入行前在港龍的留影，並記下當時做空姐的心情。

她指經常要在機上介紹自己：「Hello my name is Agatha from induction A75. Nice to meet you all.”離開了很久還會記得的這句話，説了四年。」

AGA指：「記得第一個的考試，第一次穿上的連身裙制服，考救生牌的經過，互相的支持鼓勵，有笑有淚水和擁抱，和那個畢業禮。

「記得第一天上班的飛機，暈機浪到面青，被你們一直照顧。記得經常要飛一些很趕的短途航線，大家都很專業和有默契地完成服務。有時天氣問題滯留的時間很長，也會有很多問題，就算幾攰，總會互相幫忙。因為這樣，有時候即使第一次見面，飛完之後都會變朋友，直到現在。」

AGA記得自己在機上寫過不少歌：「還記得在港龍飛機上為我第一首寫的歌填詞，完成了《Better me》，踏入了另一條路。」「不捨，大家要安好。離開了很久還會記得的這句話，説了四年。」

AGA上載當年的空姐紀念冊。（取自IG）

她指：「記得第一個的考試，第一次穿上的連身裙制服，考救生牌的經過，互相的支持鼓勵，有笑有淚水和擁抱，和那個畢業禮。記得第一天上班的飛機，暈機浪到面青，被你們一直照顧。

記得經常要飛一些很趕的短途航線，大家都很專業和有默契地完成服務。
有時天氣問題滯留的時間很長，也會有很多問題，就算幾攰，總會互相幫忙。

因為這樣，有時候即使第一次見面，飛完之後都會變朋友，直到現在。

最後她寫：「不捨，大家要安好。It was a pleasure to work with you all.Farewell #Dragonair」

撰文 : TOPick柴犬出動

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