【國泰裁員】歌手AGA憶空姐生涯　向港龍舊同事打氣：大家要安好

▲ AGA入行前當了幾年空姐。(陳智良攝)

國泰航空昨日(10月21日)公布削減集團約8,500個職位,當中包括5,300名本港員工,同時停止營運國泰港龍航空,受影響員工昨日起收到解僱通知,令各界關注。歌手AGA(江海迦)入行前曾任港龍空姐,AGA日前亦對前同事打氣。

唱作歌手AGA日前在IG放上入行前在港龍的留影,並記下當時做空姐的心情。

她指經常要在機上介紹自己:「Hello my name is Agatha from induction A75. Nice to meet you all.”離開了很久還會記得的這句話,説了四年。」

AGA指:「記得第一個的考試,第一次穿上的連身裙制服,考救生牌的經過,互相的支持鼓勵,有笑有淚水和擁抱,和那個畢業禮。

「記得第一天上班的飛機,暈機浪到面青,被你們一直照顧。記得經常要飛一些很趕的短途航線,大家都很專業和有默契地完成服務。有時天氣問題滯留的時間很長,也會有很多問題,就算幾攰,總會互相幫忙。因為這樣,有時候即使第一次見面,飛完之後都會變朋友,直到現在。」

AGA記得自己在機上寫過不少歌:「還記得在港龍飛機上為我第一首寫的歌填詞,完成了《Better me》,踏入了另一條路。」「不捨,大家要安好。離開了很久還會記得的這句話,説了四年。」

▲ AGA上載當年的空姐紀念冊。(取自IG)

她指:「記得第一個的考試,第一次穿上的連身裙制服,考救生牌的經過,互相的支持鼓勵,有笑有淚水和擁抱,和那個畢業禮。記得第一天上班的飛機,暈機浪到面青,被你們一直照顧。

記得經常要飛一些很趕的短途航線,大家都很專業和有默契地完成服務。

有時天氣問題滯留的時間很長,也會有很多問題,就算幾攰,總會互相幫忙。 因為這樣,有時候即使第一次見面,飛完之後都會變朋友,直到現在。

最後她寫:「不捨,大家要安好。It was a pleasure to work with you all.Farewell #Dragonair」