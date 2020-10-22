港澳律師參加大灣區9市執業考試　須識普通話

▲ 港澳職業律師，通過考試及培訓後，可在大灣區9市執業。（資料圖片）

香港法律執業人士與澳門執業律師，即日起可通過律師執業考試，取得在大灣區內地9市執業資格，從事部分民商事法律事務。

國務院辦公廳印發為期3年的《試點辦法》，對試點工作涉及的報名、考試、申請執業、業務范圍、執業管理和組織實施等作出規定。

報名者須符合6項條件，包括：（1）是港澳永久居民中的中國公民；（2）擁護《憲法》、《基本法》；（3）經香港高等法院任許，在律師、大律師登記冊上登記，且未被暫時吊銷執業資；（4）須累計5年以上律師執業經驗；（5）職業道德良好，未因不良名譽或違反職業道德受懲處，（6）能用中文書寫法律文書，能用普通話進行業務活動。

參加者考試合格後，需經過廣東省律師協會培訓，及考核合格後，才可向廣東省司法廳申請執業，在取得執業證書後，可在大灣區內地9個城市工作，業務範圍包括部分民商事法律事務（包含訴訟業務和非訴訟業務）。

規定又表示，取得執業證書者，可受聘大灣區內地9市的內地律師事務所，或港澳與內地合夥聯營的律師事務所，但不得受聘於外國律師事務所駐華代表機構，或港澳律師事務所駐內地代表機構。同時須接受廣東省司法廳，及所在地司法行政機關監督管理，加入當地的律師協會，參加年度考核，同時是中華全國律師協會會員，接受行業管理。

相關職業考試由司法部負責組織實施，培訓地點和考場設在深圳市，視乎澳門報名規模，或在珠海設考場。

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責任編輯：林曉君