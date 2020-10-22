兆基創意書院明年增辦初中課程　培養藝術文化素養及抗逆力

▲ 香港兆基創意書院宣布將於2021/22學年開辦初中課程，預計招收50多名首批中一新生明年入學。（梁偉榮攝）

目前僅辦高中的直資學校香港兆基創意書院，將於2021/22學年開辦初中課程，預計招收50多名首批中一新生明年入學，透過各佔三分之一課時的「創意藝術基本功」及「日常生活與實踐」校本課程，以及滲透創作元素的傳統學科，培養學生的人文視野、創意藝術素養及抗逆力，並會考慮貫徹高中「無校規」的傳統。

兆基創意書院副校長蔡芷筠表示，自2006年創校以來，書院一直有開辦初中課程的概念，「學生在這間學校只經歷兩年半（高中）學習，不夠時間」，以往中四生由傳統學校轉校，要重新適應書院文化，再探索自己的藝術興趣，時間完全不足，為提供更長時間的全人創意教育，書院遂於2017年向教育局提出有意開辦初中，去年遞交申請，今年獲局方批准。

▲ 香港兆基創意書院副校長蔡芷筠。（梁偉榮攝）

蔡芷筠指，初中課程按照教育局課程框架，並滲入藝術創意元素，銜接該校高中的「創意專業導向課程」（CPOP）。3個主要學習範疇各佔三分之一課時，「創意藝術基本功」以藝術及科技教育（包括視覺藝術、音樂、設計與科技及電腦科）為軸心，提供整全藝術基礎訓練。教育局規定主要科目的「基礎學術知識」，例如中英文科亦會加入跨學科及創作元素等。

另一部分「日常生活與實踐」，則以綜合人文及科技與生活科為軸心，教待人接物、與人相處及處理衝突等，蔡芷筠強調教育目標不止教學生做藝術家，「而係要做一個負責任嘅人」，例如過去有高中生因不懂「執屋」而影響家人關係，但發現學習「斷捨離」後關係亦有好轉，「好想透過日常生活溝通和關係建立，令學生成為有好奇心之餘，亦有抗逆力、捱得住變動的人」。

學生其後可直升該校高中的雙軌課程，選讀香港中學文憑試（DSE）或創意藝術文憑課程，同時修讀CPOP。

▲ 電影《幻愛》女主角蔡思韵以畢業生身份回母校分享昔日校園生活點滴。（梁偉榮攝）

蔡芷筠續指，初中亦將考慮貫徹書院過去「無校規」的傳統，雖設有「不接受行為」，但不主張懲罰學生、強調透過溝通教導學生，例如有學生打人，「會同佢傾返點解要傷害人哋、學習負責任」。

多名書院舊生亦有回校分享，其中之一的電影《幻愛》女主角蔡思韵回想當年中四轉入書院首年，每個學期接觸電影、設計及表演藝術等不同藝術範疇，中五選擇讀表演藝術後，「學得一年就要準備考DSE，真正摸索時間好少」，有感當年在書院在老師扶持的學習環境下，可作出嘗試和犯錯，認為年輕人應把握在「安全網」的機會學習。新聞設計師葉靄瑤亦說，「讀大學才發現書院3年吸收得最多嘢」，「成日返嚟同老師講俾我讀多轉就好」。

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該校將於下學年起逐級開辦中一至中三級別，首年開設2班中一，每班約25人，但全校規模維持約500名學生，故同步逐年減少收錄高中生，中四班數將由今年6班減至明年4班。署理校長陳婉芬說，學校不會採取平衡班制，即未來高中班數依然會多過初中，容讓外校生在中三後轉入書院。

收生安排方面，下學年中一級全年學費為3.3萬元，比現時高中學費27,600元貴，並設學費減免計劃。該校不參加教育局中央派位，以面試及工作坊等形式收生。蔡芷筠說，學校不看重申請人的藝術創作和獎狀等經驗，但希望取錄「對於學習有開放心態嘅學生及家長」，因中一生年紀較小，與家長關係較密切，家長亦須參與面試，學校會從中觀察親子互動及了解家長是否認同書院理念，過去便曾有「好需要人管」的學生入讀後「讀得好辛苦」。

香港兆基創意書院2021/22學年中一收生安排詳情

每年學費：33,000元

預計收生人數：50多人（兩班中一、每班約25人）

面試安排：以小組工作坊形式舉行，家長亦須參與

中一入學簡介會日期：11月28日及12月11日

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記者：馮琪雅