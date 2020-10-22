全港回收飲品膠樽11月再於8區民坊商場推出　回收一個膠樽可獲可口可樂精品

▲ （擷自世界綠色組織fb專頁）

環保組織世界綠色組織再推「齊回收．樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃，下月率先於「民坊」商場舉行，屆時市民可於新登場可口可樂膠樽回收獎賞機，憑「PET1 號」及「HDPE2號」膠樽回收，就可隨機獲各種不同「可口可樂」精品，活動未來數月擬推及至葵青、油尖旺、沙田、觀塘、屯門、新界北、西貢及荃灣八區。

環保組織世界綠色組織主辦的「齊回收．樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃去年4月展開，組織行政總裁余遠騁指指去年回收獎賞計劃中，錄得較預期回收目標高出整整50%佳績，反映香港市民對環保充滿熱誠，惟今年對回收業以至整個社會都是充滿挑戰的一年。

世界綠色組織今年獲可口可樂基金會支持，推出全新「可口可樂膠樽回收獎賞機」，外型與一般回收機和飲品販賣機相似，惟市民按照類別投入「PET1號」及「HDPE2號」膠樽後，即可隨機獲得各種不同的「可口可樂」精品。

世界綠色組織獲「民坊」商場提供場地，將於未來數個月，於葵青、油尖 旺、沙水、觀塘、屯門、新界北、西貢及荃灣共8個地區，舉辦近百場回收活動，有關地區屬早前公眾網上投票後獲選最希望辦膠樽回收活動的地區。

是次獎賞計劃獲得香港第一間準食品級塑膠回收設施「塑新生」成為回收夥伴，將所得的回收膠樽送往屯門環保園的設施進行回收處理，並轉化成準食品級的「rPET」薄片及高端「rHDPE」顆粒。

可口可樂中國有限公司香港區總經理華威添指，公司將於2030年前實現每使一個個包裝，就會協助回收一個樽裝及罐裝產品作循環再用，相信不同持份者合作，可為本港構建完善回收系統的關鍵。「塑新生」代表麥程輝稱推動港人回收習慣，須先對香港回收業充滿信心，希望與社區各界合作，讓市民養成在家分類的習慣。

「齊回收・樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃的回收活動，將於今年11月開始，市民可瀏覽世界綠色組織Facebook專頁或可口可樂香港網站了解活動詳情及時間表。

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責任編輯：陳正怡