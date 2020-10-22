【齊心抗疫】逾80婦女製3萬可重用口罩作慈善義賣　連可繡名口罩袋售88元起【附銷售詳情】

▲ 7所社福機構集逾80名婦女製3萬可重用口罩，作慈善義賣及送贈予社區上有需要人士。

新冠肺炎疫情持續，市民仍未能除罩相見。太古地產社區關懷基金今年全力策動及贊助「婦女展才」計劃，首個推出項目「可重用口罩 + 口罩袋」與7所社福機構合辦，集逾80名婦女製3萬可重用口罩，作慈善義賣及送贈予社區上有需要人士，同時冀減少即棄口罩使用量。

7所社福機構包括香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港基督教服務處、香港盲人輔導會、離島婦聯、樂群社會服務處和SEW MUCH TALENT，集逾80名婦女，製作3萬可重用口罩，尺寸分為中碼、大碼，及加大碼；顏色包括珍珠粉、櫻桃紅、薰衣草、蔚藍，而口罩袋更可刺繡英文名（每個字母HK$5），口罩則可調較長度，及需放入濾心使用，每套售88元。

▲ 尺寸分為中碼、大碼，及加大碼；顏色包括珍珠粉、櫻桃紅、薰衣草、蔚藍（婦女展才fb）

期間限定｢婦女展才｣義賣專櫃詳情如下：

日期: 2020年10月16日至11月1日

地點: 太古城中心2樓東橋 (CIAK 對面)

開放時間: 中午12時至晚上8時

▲ 「可重用口罩 + 口罩袋」每套售88元。（婦女展才fb）

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記者：鄧凱文