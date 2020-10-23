仁安醫院提供免費修讀醫護助理課程　招攬國泰集團被裁的空中服務員 【內附詳情】

▲ 仁安醫院護士訓練學校為受影響的空服員提供一百個免費醫護助理課程學位。（梁偉榮攝）

國泰航空前日（21 日）宣布削減約8,500個職位，包括5,300名本港員工，並停止營運國泰港龍航空，數千名空中服務員受影響。有見及此，仁安醫院護士訓練學校為受影響的空中服務員提供免費修讀醫護助理課程學位，完成課程後可取得3A級病人服務助理資格，並可獲仁安醫院優先錄用。

數千名空中服務員日前被解僱，沙田仁安醫院宣布，由即日起為有關人士提供100個免費修讀醫護支援人員（臨床病人服務）課程學位，為有需要人士提供多一條出路。仁安醫院院長李繼堯希望課程可讓有志轉行、投身醫療服務的相關人士提供一個機會，認為空服員的工作態度及能力一定可以勝任有關工作：

仁安醫院有申請政府的保就業計劃，我們希望取之於社會，回饋於社會，為社會出一分力！

正就讀登記護士課程的Liz曾任職空中服務員4至5年，她憶述工作時曾接觸有心臟問題的乘客，當時機上並無醫生及護士為他作治療，空服員只可為其作心肺復甦術，並立即將飛機降落至附近機場，然後送院。她坦言當時無助又難受：

在機上經常遇到有醫療需要的患者，他們就在我面前，但我做唔到任何嘢的感覺好難受，所以想進修做護士，學習呢方面的知識，幫更多的人。

她又提到自己所選擇的課程與飛行服務的目標均是以救人為目標，曾在早一至兩年已有念頭才進修，惟一直沒有實行，至受疫情影響，她已半年「無飛」，公司放「無薪假」，令她再次考慮到自己的前途問題，於是毅然辭職，上月起修讀登記護士課程。

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仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑亦表示，有關安排是希望可以為相關人士雪中送炭，「盡一分綿力」，讓有意轉行或投身醫療界的空服員繼續為社會作貢獻。

他提到課程約有40人一班，由護士教師、資深專科護士授課，近8成畢業生會被仁安醫院優先錄用，平均月薪為1.5萬元，主要工作是協助護士照顧病人，以及協助作一些基本護理程序，例如量體溫及血壓等，強調課程亦只是一個入行的起步點，其後亦可按自己興趣及能力進修登記護士或註冊護士。

課程資料如下：

課程：『醫護支援人員(臨床病人服務)訓練課程』，畢業生可取得3A級病人服務助理資格

招生人數：每年招生約200人

開課日期：2020年11月、12月；2021年2月及3月開課（*11月課程尚餘10多個名額）

上課模式：6星期全日制

最低入學要求：中三或以上程度、擁有適當之中英文水平

學費：3800元 (只適用於2020年11月班)＊仁安醫院現為受影響空中服務員提供100個免費修讀學位

報名日期：全年接受報名，有意入讀的人士可以到有關網站申請

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記者：郭詩詩