單親男生自小內向　當義工敞心扉覓社工志願

▲ 萬鈞匯知中學六年級生謝峻岳由初中起參加義工活動，性格變得開朗，更成為聯合國兒童基金會青年使者，期望將來成為社工。（馮漢柱攝）

對學生來說，做義工可能只是眾多課外活動的一項，但對於在單親家庭長大、小時遭欺凌的萬鈞匯知中學六年級生謝峻岳，義工活動使他性格變得積極，又以自身處境提倡基層學生有平等的尊嚴，更成為聯合國兒童基金會青年使者，更助他找到未來方向。

●參加活動 獲「老友記」開解

萬鈞匯知中學中六生謝峻岳原生活在一般家庭，惟4歲時父親因嗜賭離家，母親只能帶着他投靠外婆家，棲身廳中一角臨時放置的床。他形容年幼時生活貧乏，每個月只能從母親得到10元零用錢，就算想食快餐店都只能買最便宜的魚柳包。

謝同學表示，他本來個性內向，生活貧困令他更為自卑，小四時他終於與數名同學熟絡起來，跟隨他們外出玩，卻只可借同學錢消費，累計欠了約300元，自此被同學欺凌。有一次他在校內哭着走被駐校社工看見，對方請他吃零食和聊天，令他感到溫暖，在腦內留下深印象。

升上中學後，謝同學首次到安老院做義工，他記得大家在玩遊戲，但他只坐在一旁，與鄰座的老友記「你眼望我眼」，到頭來竟是老友記主動說話，談起不少過往舊事，令他發現做義工原來很有趣，自此開始參加義工隊，個人逐漸開朗外向。

▲ 謝同學回想，到廣西和泰國義教時見到小朋友格外開心，發覺生活是否快樂取決於精神而非物質。（馮漢柱攝）

●成聯國青年使者 冀做社工

中四時他更首次自己籌劃活動，到廣西及泰國義教，原本擔心當地環境落後，但到達時見到小朋友格外開心，發覺生活是否快樂取決於精神而非物質。他認為，像他一樣的基層兒童不應因物質生活而感到自卑、低人一等，故參加聯合國兒童基金會青年使者計劃，期望為基層兒童充權。

他回想，小學時的社工、中學做義工的經歷和夥伴對他影響很大，希望明年能夠入讀中大社工系，將來要成為駐校社工，給予學生最需要的關心，清除無助感。

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記者：徐紹軒