港府撥10萬劑流感疫苗予私人市場紓疫苗荒　下月中旬亦有8.5萬劑流感疫苗供港

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，市民憂冬臨時流感夾擊，瘋搶流感疫苗。港府公布增加整體流感疫苗供應及分配疫苗最新安排，為有需要公私營協作到學校外展打針及參與疫資助計劃的醫生，分階段供應10萬劑額外疫苗，包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗。

另外，衞生署亦一直與疫苗供應商保持密切聯繫，並得悉下月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本港私人醫療市場。

食衞局表示，會優先處理流感高危群組對疫苗的需求，透過政府各項注射計劃盡早為他們接種疫苗；除較早時已訂購87.8萬劑滅活流感疫苗外，當局將額外採購疫苗為有需要公私營合作學校外展隊，及參與「疫苗資助計劃」醫生分階段供應10萬劑額外疫苗，以更早及更便利流感高危群組接種流感疫苗，並藉此紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。

發言人稱，有關向私人醫療市場額外提供的10萬劑疫苗，包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗，將優先分配予已參與本年度流感疫苗學校外展計劃而未未有足夠疫苗的醫生、未能成功採購任何四價季節性流感疫苗的疫苗資助計劃醫生，及由由民政事務總署協調參與「疫苗資助計劃」的非政府機構、私家醫生或診所。

當局強調，獲分現流感疫苗的私家醫生須承諾，為合資格人士注射疫苗時不會收取額外費用，亦必須簽署承諾書，及提交文件證明已按相關條件接種獲分配的流感疫苗；是次分配工作下提供疫苗接種服務的醫生，每劑疫苗資助額為100元，與其他政府注射計劃的每劑疫苗資助額相同。

衞生署將聯絡參與計劃的醫生解釋，而民政事務總署稍後亦會另行公布有關詳情，分別獲得的疫苗數目將視乎需求情況，有關分配工作料於今年12月內內完成。未獲分配的疫苗將納入其他政府注射計劃使用。

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責任編輯：陳正怡