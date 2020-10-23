【颱風沙德爾】沙德爾緩慢移動　天文台料今日早上維持3號強風信號

天文台(23日)凌晨發布最新風暴消息，在23日零時20分發出三號強風信號。預料三號強風信號會在今日早上維持，本港平均風速每小時41至62公里。

在上午1時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約550公里，即在北緯17.5度，東經115.6度附近，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。

按照現時預測路徑，沙德爾今天會繼續靠近華南沿岸。强風會影響珠江口附近一帶，而本港高地會間中吹烈風。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

▲ 天文台在旁晚發出一號風球。梁偉榮攝

香港天文台於昨日（22日）下午5時40分，發出一號戒備訊號。天文台稱，強烈熱帶風暴沙德爾已增強為颱風，會在明日稍為靠近廣東沿岸地區，並轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。沙德爾中心附近最高持續風速，每小時120公里，預料沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

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責任編輯 李志強