【BNO】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費250英鎊

英國當局公布，最新的BNO居留政策。所有合資格申請BNO（英國國民（海外）護照）的香港人，在2021年1月31日起，即可申請特別簽證在英國居留，當局亦沒有對該等申請設限額，只要合符資格，即可申請為期兩年半，或五年期簽證。

五年簽證的費用，為每人250英鎊（約2500港元），兩年半期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1800港元）。

英國內政部和外交部表示，持有新簽證的港人可移居英國求學和工作；只要符合英國就業法例，並具有適當技能和資格，幾乎可以擔任任何工種。

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另外，英國早前已公布，BNO申請者及其近親可以家庭單位入境，並列明除BNO持有人、配偶及其18歲以下的子女，可在英國定居外，連1997年7月1日後出生而超過18歲、其配偶和子女也可申請，即一本BNO護照，已可帶三代人離開香港。

英國當局表示，所有BNO持有人只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證。但他們與其他移居英國的國民一樣，要支付移民醫療附加費，以使用國民保健服務（NHS），並必須證明他們與受養人，備有可在英國生活最少6個月費用。

英國駐香港總領事賀恩德表示，英國 對香港實施「國家安全法」表示關注，認為這明顯削弱了香港市民的權利和自由，形容「BNO居留」這條通往英國的新路線，是英國對港人承諾的一部分。歡迎BNO公民及其家屬來英居留。

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責任編輯：李淇