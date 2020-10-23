【疫情分析】建制派調查指逾7成受訪者贊成推強制檢測　梁子超：方式成效存疑

▲ 梁子超認為只強制高風險群組檢測更符合成本效益。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，昨又有本地感染但源頭不明個案，反映社區尚有隱形傳播鏈，有建制派議員促請港府應盡快推行全民強制檢測，又指其政黨上周向逾4,500人作電話訪問，有73%受訪者均贊成建議；不過，有專家則認為只強制高風險群組檢測更符合成本效益。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，大規模的全民檢測亦無法將個案清零，因病毒有潛伏期，「永遠追不到病毒傳播的速度」，反而消耗大量資源；對於港大微生物學系講座教授袁國勇建議向有病徵者作強制檢測，梁亦質疑其成效，「病徵是很主觀，若患者不願檢測，從而不告知醫生其病徵，醫生又如何逼患者作檢測？」

梁子超建議，過往曾出現爆發的某類處所，如酒吧、院舍等，如該處再有染疫者到訪，當局應強制該處所內所有員工作檢測，以追蹤到的其他訪客及可發強制檢測令；此外，如某大廈出現多於一名住客確診，而找不到個案之間的關連，即有理由相信其他住客亦有機會染疫，當局亦可授權物業管理處要求所有住戶作檢測，而非逐個住戶通知，從而提升行政效率。

根據《預防及控制疾病條例》第15條，衞生主任可規定懷疑接觸傳染病者接受醫學檢驗或測試，不遵守相關條件者即屬犯罪，惟現時當局只要求密切接觸者檢疫，並且要求其他相關接觸者作自願檢測，梁認為，強制檢測推演至與患者相關的整個群組，並不違現行條例的原意，「因誰人有感染風險是由當局來評估」。

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記者：鄧凱文