港大研究：本港巴士車長運動少工時長　未來10年患心血管風險高逾2倍　

▲ （經濟日報資料圖片）

本港屢現巴士奪命車禍，令車長工時狀況備受關注。香港大學最新研究發現逾8成本港巴士司機每日工時長達10至14小時，惟不足1成日日運動1小時或以上，長遠患心血管病風險較普通司機高，當中患高血壓風險高出1.62倍，顯示本港巴士司機健康狀況欠佳，對司機本身、乘客及其他道路使用者均有影響，當局應加強監管措施，包括要求巴士司機定期作健康檢查。

港大醫學院外科學系就本港巴士司機罹患心血管病風險展開研究，訪問506名本港司機，當中有255名屬巴士司機，介乎25歲至84歲；結果發現，有逾47%受訪巴士司機都有吸煙習慣，較普通司機多出一倍，有近1成巴士司機更日食逾20枝煙，另有14%更罹患二型糖尿病。

結果亦指，有逾62%巴士司機的收縮壓達130mmHg以上，較普通司機高出10個百分點，據美國心臟協會標準已屬「一級高血壓」。有86.3%受訪巴士司機每日工作10至14小時，三分之二人每更工作6小時以上，惟不足1成日日運動1小時或以上。

團隊透過受訪群組的高血壓、高血脂、糖尿病及吸煙習慣等情況，以「QRISK 3 -2018風險計算器」比較兩群組罹患心血管疾病風險，發現即使巴士司機年紀較輕, 心臟病症狀較少，惟未來10年出現心臟病或中風風險高達2.41倍，而普通司機則為1.84倍，相信與缺乏運動、較差的工作環境及工作時間長有關。

研究亦顯示，巴士司機患上高血壓風險較普通司機高1.62倍，與缺乏運動及有吸煙習慣所致。

團隊相信，有關結果或與巴士司機缺乏運動、較差的工作環境及工作時間長有關，強調巴士司機的健康狀況對司機、乘客及其他道路使用者尤為重要，認為當局應探討實施監管措施，或安裝電子行車記錄儀可行性監察巴士司機工時，及要求定期作健康檢查。

是次研究已於《香港醫學雜誌》刊登。

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記者：陳正怡