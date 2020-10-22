長沙灣麗翠苑11歲女童遭猥褻下體　19歲男子涉非禮被捕手機藏大量裙底照

▲ 深水埗警區署理總督察(刑事)阮重詠。(黃傑偉攝)

長沙灣發生風化案，一名11歲小六女生疑遭人非禮，警方今日(22日）拘捕一名19歲男子，男子當時正尾隨另一名女童，警員又在他的手機發現多張裙底照，涉嫌猥褻侵犯、遊蕩及破壞公眾體統罪。

警方昨日(21日)接獲一名11歲小六女生報警求助， 稱她在昨日傍晚6時在旺角補習後獨自返回長沙灣麗翠苑住所。 女童上樓期間遭一名男子尾隨， 當女童回家準備關上鐵閘時， 男子突撫摸女童下體，女童家人見狀喝止，男子隨即逃去。

警方接報後，今日出動80名包括機動部隊及刑事探員，於區內進行問卷調查及緝捕行動。至下午約5時， 警方於麗翠苑附近發現一名男子身形衣着與疑犯類似， 男子當時正尾隨另一名女童， 警員果斷地採取拘捕行動。

男子涉猥褻侵犯及遊蕩被捕，19歲的被捕男子報稱大專生， 警方在其手機發現多張裙底照，遂以破壞公眾體統罪一併拘捕男子。 警方指男子另涉其他風化案， 現正扣留調查。

深水埗警區署理總督察(刑事)阮重詠表示，疑犯專門向未成年女童及穿著校服女童作猥褻侵犯， 案情十分嚴重， 警方呼籲家長多加留意子女，如要單獨回家須提高警覺，如遇事故應盡快找成年人及報警求助。

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記者：黃傑偉