調查指本港網頁及手機程式無障礙程度排名亞太第三　失明人協進會籲立法訂立標準

▲ 香港失明人協進會一項調查指，於亞太區12個國家或城市中，本港在無障礙網頁及手機程式政策得分排名第三。（香港失明人協進會相片）

香港失明人協進會早前獲世界盲人聯會亞太區委托進行調查，以了解亞太區國家及城市的無障礙網頁及手機程式政策，發現在12個國家或城市中，本港的相關得分排名第三，團體呼籲各地政府以立法及訂立準則推動無障礙，確保殘疾人士可無障礙地接收資訊。

調查指，在12個國家或城市之中，以澳洲得分最高(1.75)，其次是南韓(1.57)及香港(1.48)，三地均有一定程度的法例及政策推廣網頁及手機應用程式的無障礙需要，亦以《無障礙網頁內容指引(WCAG)》作為準則，及有網頁無障礙的專業諮詢服務。

不過，報告指12個國家/城市的網頁及手機程式無障礙程度未如理想，令人失望。在6個揀選的網站類別中，尤其醫療機構和網購平台的無障礙程度差強人意，被選中測試的網頁，沒有能夠完全符合共10項的無障礙標準，故可想像到視障人士在網上使用不同類別的服務時，會遇到很大的挑戰與障礙。

香港失明人協進會呼籲各地政府以立法及訂立準則推動無障礙，確保公共服務、商界、教育範疇的網頁及手機程式達到無障礙標準，符合《殘疾人權利公約》第九條提到確保殘疾人士在與其他人可無障礙地接收資訊；並投放資源，從教育入手，在院校加強培訓，包括在大專院校的課程加入無障礙設計及技術訓練元素；以及共享無障礙相關的培訓資源。

香港失明人協進會會長莊陳有指，疫情之中，生活模式轉向虛擬網絡，最能體現網頁無障礙的重要，如無障礙標準未達完善的話，殘疾人士便容易被排拒於教育、就業、以及醫療、銀行等的公共服務以外，連基本購物也會遇到障礙。

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責任編輯：徐紹軒