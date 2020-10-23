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【貓奴注意】5米吹氣巨喵星人現身利東街　愛協情尋貓貓節貓奴打卡熱點【內附詳情】

休閒消費 10:05 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港愛護動物協會的「貓隻領域護理計劃」今年踏入20周年，計劃為社區流浪貓提供免費絕育手術服務，並有效控制社區流浪貓隻數目。

今年愛協更特別在灣仔利東街舉行首個戶外貓咪主題活動「情尋貓貓節」，場內包括巨型吹氣貓貓公仔展覽，街貓 Bobby將化身5米巨喵星人，在各位貓奴打卡，同場還有10隻積木剪耳貓藏身不同角落，與大家玩「尋找街貓」遊戲，一嘗如貓貓在街上四處遊走的滋味；透過剪耳貓旁的有趣問答，還可增進大家對街貓的認識！

而每逢周日12nn至6pm，更會舉行「周日喵喵市集」，各位貓奴可以盡情搜羅各式貓咪主題手作及日用品。於萬聖節當晚6pm-9pm舉行的「萬聖『喵』派對」，更歡迎大家一同換上「喵喵」裝扮，齊齊影相打卡！

「情尋貓貓節」的活動收益，將用作「貓隻領域護理計劃」營運及發展之用。

日期：10月23日至11月15

地點：灣仔利東街

（官網圖片）

「絨」抱貓咪網上親子工作坊

而為響應「貓隻領域護理計劃」20周年，愛協教育部亦將於11月中舉辨一個網上親子工作坊。活動邀請了協會教育漫畫中的貓咪GB為推廣親善大使，向大家講解有關寵物照顧與責任的小知識，更會陪同大家一同DIY貓咪毛絨公仔。協會將以郵寄方式預先為每個參加組別提供一份材料包。家長和小朋友可以藉此活動一同享受愉快時光，從而加深對貓咪及其他動物的認識，培養小朋友的愛心和同理心。

日期：11月13日（4pm–5:15pm）或11月21日（10:30am–11:45am）

對象：6-12歲兒童及其家長

費用：$180 (每名兒童連同1名家長參加)

網上應用程式：ZOOM

報名：2232 5541或按此連結

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