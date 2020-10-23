【明星理財】影帝張家輝從木屋區住到中半山　關詠荷夫婦售跑馬地豪宅賺近3千萬

▲ 張家輝與關詠荷於樓市中有斬獲。

影帝張家輝早前消瘦現身著名導演陳木勝喪禮，當時所見張家輝比前暴瘦，，身穿風褸的他仍難掩暴瘦後的身型。獲悉家輝是為新片的角色挑戰體能極限減磅，以瘦削身型飾演日軍侵華時進行人體實驗的被害者。

事實張家輝一向敬業，每次演出都全力以赴，有今日的事業成就得來不易，比如張家輝並非首次為角色減肥，他曾以暴瘦身型拍《大追捕》，更曾因此令他被誤會患癌。

除演技出眾外，張家輝與太太關詠荷在投資方面亦具心得。他們早前以5,800萬元賣出了跑馬地逸廬「鳳凰樓」，眼光獨到的張家輝夫婦賬面賺約2,877萬元。

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▲ 張家輝早前消瘦現身著名導演陳木勝喪禮。（東星圖片）

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張家輝由電影幕後到幕前

現年55歲的張家輝出身於單親家庭，自小父母離異並跟隨母親長大，家境貧困。童年時，他於石硤尾的木屋區出生和成長，後來搬到白田邨1座和石硤尾邨。

1989年，張家輝曾投考警察訓練學校，畢業後成為警員，惟4年後因要求轉任刑事偵緝探員不果而辭職。

失業約兩年多，他在一位擔任副導演的舊同學介紹下加入李修賢的萬能影業當幕後工作，在1989年於李修賢的電影《壯志雄心》當男主角，由此開始幕前生涯，並在同年加入亞視。

▲ 張家輝與關詠荷育有一名女兒（中）。

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張家輝成影帝

縱然在亞視當男一，但張家輝曾因未有被觀眾留意而一度感到沮喪，不過他在亞視中邂逅了現時的太太關詠荷，二人於2003年結婚，在2006誕女兒張童。

而張家輝在1997年由亞視過檔到TVB，逐步成為男一，並在1998年拍電影《賭俠1999》憑喜劇形象成當時搶手藝人。後來，他大膽放棄演喜劇，由此經歷一段沒太多片約的日子。後來終於成功轉型，並由2008年《証人》起不斷獲影帝，事業創另一高峰。

在投資方面，張家輝及關詠荷早前透過公司股權轉讓方式，售出旗下跑馬地豪宅逸廬一個高層單位，資料顯示，單位由大生銀行馬氏家族成員購入，成交價約5,800萬元。

據悉，張家輝於2009年以2,923萬元購入該單位，至今持貨11年，他早年曾居於此單位，直至2017年以1.31億元購入中半山嘉慧園後才搬走。