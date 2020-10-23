【獅子開大口】未來外母要求婚後同住趕走親家　準女婿妹妹勸分手：放生吸血鬼家族

▲ 妹妹力勸哥哥分手，放生吸血鬼家族。

男女朋友拍拖到感情穩定後，都會帶回家見家長，不過若不幸遇上「極品父母」，反有機會令情侶出現矛盾。有網民近日在社交平台分享，自己的哥哥早前到女友家拜訪時，對方不但要求指定見面禮，且語言刻薄，後來更再度要求哥哥送昂貴的名牌袋，令她難以理解。

有台灣女網民在facebook群組「爆怨2公社」大吐苦水，她表示，早前哥哥與女友約好要登門拜訪，不料對方家長在見面前已要求指定見面禮，哥哥已跟足要求購買。不料，上門後，女方父母見到哥哥劈頭第一句竟是「我不會瞧不起你們窮」，令哥哥非常不解。

要求婚後同住趕走親家

女方家長不但沒有工作，租住在沒有升降機的舊樓，沒車沒樓，全靠月入3萬新台幣（約8100港元）的女兒供養，女網民認為，他們根本沒資格嫌哥哥窮。

即使收了哥哥的見面禮，兩老似乎還未滿足，要求哥哥送給女友的東西都要名牌，而近日哥哥女友生日快到，其父母就要求送她一個8萬新台幣（約2.1萬港元）的名牌手袋。

如果要娶他女兒，要我爸媽把所有財產過我哥名下。現在說要我爸媽搬去別的家，他們要搬過來跟我哥一起住。

網民勸分手放生

女網民又指，哥哥女友本身亦有價值觀問題，平日只願吃餐廳，不肯吃路邊攤和便當，而且出門從不帶錢包，因此她亦勸哥哥分手，

放生此吸血鬼家族。

帖文引來大批網民熱論，不少人都認為女友和其家人的行為無理，「女兒很珍貴，讓他留在家寶貝一輩子」、「好想知道他們家臉皮怎麼保養的，怎麼可以那麼厚」、「放生吧」和「當做在賣女兒」等等。

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責任編輯：王明芳