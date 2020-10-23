【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool　Martin公開新戀情FYY復合無望

▲ 馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool，鍾情日落貼合照公開戀情。

港姐馮盈盈去年底宣布與拍拖4年的醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin）分手，過去曾傳出二人各有新戀情、疑似復合。在本月初，Martin於個人社交平台上載與一名長髮美女的合照，後來甚至傳出他將閃婚。不過Martin事後澄清暫沒準備結婚，不過沒有表明與相中合照美女的關係。

直到昨日（10月22日），Martin在社交網站貼出摟著新歡於海傍欣賞日落的照片，正式宣告爬馮盈盈頭「出Pool」，相信二人復合無望。

馮盈盈於2016年參還香港小姐時，已經公開戀情，奪冠入行後仍不時公開放閃與醫生男友「寶寶」的甜蜜戀事，每次提起對方都甜絲絲，去年更與醫生男友購入何文田單位，希望展開「試婚」生活，不過卻因為同居後生活習慣難以協調，最後於去年底宣告分手，結束4年情。

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▲ 去年底宣告戀情告終。（instagram圖片）

馮盈盈鄭衍峰傳緋聞

宣布分手後，馮盈盈與Martin仍不時被影到相約撐檯腳，多度傳出復合之說。

不過其實二人回復單身後生活各有各精彩，馮盈盈與大隻主播鄭衍峰傳出緋聞，Martin亦於四月被影到與長髮女到下白泥看日落，本月初又貼出與一名女子的合照，又引用歌詞意有所指：「人間的跌盪 默默迎送」。

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▲ Martin於月初貼出疑似新歡合照。（instagram圖片）

Martin與女友放閃

直到昨晚，Martin正式在社交網站公開新戀情，他在限時動態放上一張全身合照，站在海傍日落前的他輕摟身旁女子的纖腰，長髮女子身材姣好、貼在Martin身上，二人雖然戴著口罩，但難掩一臉笑意。

Martin在照片上標記「#Sunsetlover」，意即日落戀人。打風前的日落特別迷人，而似乎Martin亦很喜歡以看日落作為拍拖活動。

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▲ martin喜歡以看日落作為拍拖活動。（instagram圖片）

合照中的女子與早前在下白泥的女子並非同一人，但卻與Martin在月初放出的正面合照中的女子非常相像，當時已有數名好友在照片下留言送上恭喜。

早與Martin取消instagram追蹤的馮盈盈，則繼續她的精彩生活，昨晚貼出奢華品牌的鑽戒，把重心投放到工作上。

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