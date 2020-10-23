  • 23°C
香港時間 : 20201023日 (五) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool　Martin公開新戀情FYY復合無望

娛樂 10:20 2020/10/23

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool，鍾情日落貼合照公開戀情。

港姐馮盈盈去年底宣布與拍拖4年的醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin）分手，過去曾傳出二人各有新戀情、疑似復合。在本月初，Martin於個人社交平台上載與一名長髮美女的合照，後來甚至傳出他將閃婚。不過Martin事後澄清暫沒準備結婚，不過沒有表明與相中合照美女的關係。

直到昨日（10月22日），Martin在社交網站貼出摟著新歡於海傍欣賞日落的照片，正式宣告爬馮盈盈頭「出Pool」，相信二人復合無望。

馮盈盈於2016年參還香港小姐時，已經公開戀情，奪冠入行後仍不時公開放閃與醫生男友「寶寶」的甜蜜戀事，每次提起對方都甜絲絲，去年更與醫生男友購入何文田單位，希望展開「試婚」生活，不過卻因為同居後生活習慣難以協調，最後於去年底宣告分手，結束4年情。

【船P事件】馮盈盈江嘉敏相擁粉碎不和傳聞　Kaman約FYY食生日飯

去年底宣告戀情告終。（instagram圖片）

馮盈盈鄭衍峰傳緋聞

宣布分手後，馮盈盈與Martin仍不時被影到相約撐檯腳，多度傳出復合之說。

不過其實二人回復單身後生活各有各精彩，馮盈盈與大隻主播鄭衍峰傳出緋聞，Martin亦於四月被影到與長髮女到下白泥看日落，本月初又貼出與一名女子的合照，又引用歌詞意有所指：「人間的跌盪　默默迎送」。

【後生仔傾吓偈】單身馮盈盈狀態大勇重新出發　FYY一拖八被冧得臉紅耳赤

Martin於月初貼出疑似新歡合照。（instagram圖片）

Martin與女友放閃

直到昨晚，Martin正式在社交網站公開新戀情，他在限時動態放上一張全身合照，站在海傍日落前的他輕摟身旁女子的纖腰，長髮女子身材姣好、貼在Martin身上，二人雖然戴著口罩，但難掩一臉笑意。

Martin在照片上標記「#Sunsetlover」，意即日落戀人。打風前的日落特別迷人，而似乎Martin亦很喜歡以看日落作為拍拖活動。

【學是學非】馮盈盈情人節會前度傾賣樓　FYY剖白感情狀態：我仍有選擇

martin喜歡以看日落作為拍拖活動。（instagram圖片）

合照中的女子與早前在下白泥的女子並非同一人，但卻與Martin在月初放出的正面合照中的女子非常相像，當時已有數名好友在照片下留言送上恭喜。

早與Martin取消instagram追蹤的馮盈盈，則繼續她的精彩生活，昨晚貼出奢華品牌的鑽戒，把重心投放到工作上。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【學海無涯】馮盈盈自知懶音問題嚴重　聘言語治療師學習正確發音
18:32 2020/08/24
【學海無涯】馮盈盈自知懶音問題嚴重　聘言語治療師學習正確發音
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【反黑路人甲】馮盈盈被指口部表情誇張　FYY虛心接受批評認過份用力咬字
11:25 2020/09/03
【反黑路人甲】馮盈盈被指口部表情誇張　FYY虛心接受批評認過份用力咬字
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
10:27 2020/10/11
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
馮盈盈 鍾文浩 鄭衍峰 娛樂人物職業 演員 分手 緋聞 娛樂行業 香港小姐

最高瀏覽

【新冠肺炎】不明源頭涉38歲女居東涌映灣園　9月中曾訪意大利檢疫期間呈陰性
16:37 2020/10/22
【新冠肺炎】不明源頭涉38歲女居東涌映灣園　9月中曾訪意大利檢疫期間呈陰性
【抑鬱媽媽】勒死自閉過度活躍5歲兒後輕生　丈夫看遺書始知妻困境：她很愛孩子
12:07 2020/10/22
【抑鬱媽媽】勒死自閉過度活躍5歲兒後輕生　丈夫看遺書始知妻困境：她很愛孩子
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】
13:21 2020/10/22
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】