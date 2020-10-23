【新冠肺炎】消息：本港新增約4宗確診個案　沒有源頭不明個案

▲ 消息指本港新增約4宗確診個案。

本港第三波疫情持續，昨日（22日）新增11宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，分別從尼泊爾及巴基斯坦到港；另有1宗是本地個案，屬源頭不明個案。消息指本港今日（23日）新增4宗確診個案，沒有源頭不明個案，由於今日沒有源頭不明個案，故衞生署及醫管局下午不會召開疫情記者會。

昨日新增的源頭不明個案涉及一名居東涌映灣園的38歲女子，她今年9月中曾到訪意大利，詳細即看：【下一頁】

有建制派議員促請港府應盡快推行全民強制檢測，惟呼吸系統專科醫生梁子超則認為只強制高風險群組檢測更符合成本效益，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩