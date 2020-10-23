九巴職員偷巴士遊車河約80公里　涉無牌瘋狂駕駛等4罪被捕

▲ 一輛停泊在水泉澳巴士總站的九巴雙層巴士今晨被人偷走遊車河。（曾秋文攝）

沙田發生偷巴士案件，警方今日（23日）凌晨4時許接獲九巴報案，指一輛停泊在水泉澳巴士總站的雙層巴士不知所終，經翻查巴士內的GPS定位系統，發現該巴士正在行車，其後警方於中文大學附近截獲涉案巴士，並當場拘捕2名年約20歲男子，二人均是九巴職員，涉無牌駕駛、瘋狂駕駛等4罪被捕。九巴強調嚴肅處理事件，已展開紀律調查，涉事的員工會被解僱。

據報，被捕2名男子均為巴士迷，相信因熱愛巴士而加入九巴工作，但兩人均沒有持有巴士駕駛執照，他們在水泉澳巴士總站偷走巴士後，拆除巴上的車速限制裝置線路，然後駕車遊走上水、元朗、屯門、大埔公路沙田嶺段等一帶，環繞新界遊車河約80公里。

警方接獲九巴報案後，其後於田心美田路發現涉事巴士作出追截，並於中文大學崇基書院入口對出、沙田大埔公路馬料水段近大學道截獲涉事巴士。車上兩人棄車逃進大學，但被趕至警員落車追截約100米後截停。

▲ 警方於中文大學崇基書院入口對出截停涉事巴士、（曾秋文攝）

2名被捕人分別19歲和20歲，涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，案件由沙田警區刑事調查隊第7隊跟進，其中1人報稱頸傷送往威爾斯醫院治理，另1人現正被扣留調查。

九巴指，今晨約2時，發現一輛停泊在水泉澳巴士總站的雙層巴士不知所終，即時翻查電腦系統，發現該巴士正在行車，於是報警求助。九巴與警方保持緊密溝通，匯報該巴士的行蹤，其後警方於中文大學附近截獲有關巴士。



巴士現已駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路。九巴嚴肅處理事件，已展開紀律調查，涉事的員工會被解僱。九巴重申，絕不容忍和姑息任何偷竊行為，九巴會配合警方調查。

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記者：曾秋文、陳子謙