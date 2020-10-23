【新冠肺炎】梁子超指有患者潛伏期長達20多天　籲有輕微病徵應避免高危活動

▲ 梁子超呼籲有輕微病徵的市民應避免高危活動。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，昨日再現源頭不明個案，涉及一名曾外遊的38歲女子。呼吸系統專科醫生梁子超表示，有患者的潛伏期長達20多天，但機率較低，又呼籲市民若有輕微病徵應提高警覺，避免高危活動。

昨日新增的源頭不明個案涉及一名居東涌映灣園的38歲女子，她今年9月中曾到訪意大利，詳細即看：【下一頁】

梁子超今早（23日）接受電台訪問時指出，新冠肺炎的病徵普通且不明顯，有文獻顯示，患者的潛伏期可長達20多天，但相對的機率較低。另需要看病者的體內是否已有抗體，密切接觸者是何時發病等，以了解其傳播期的時間。他認為除了醫生外，市民亦需要提高警覺，特別是一些曾外遊的人士，若有輕微病徵就應避免高危活動，包括上學或外出用膳等。

南韓17歲青年接種流感疫苗後死亡，詳情即看：【下一頁】

至於南韓近日持續出現接種流感疫苗後死亡的個案，至今已有25人接種流感疫苗後奪命，包括一名17歲青年。梁子超認為情況不尋常，該名17歲死者的死因未確定，當局需調查相關死者的死因。

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責任編輯：郭詩詩