【標靶藥】病人寧棄西藥用中藥 莫樹錦：美國肺癌死亡率下降歸功於標靶藥

▲ 莫樹錦引述研究，標靶藥能延長生命。

醫生定要氣定神閒，見過生死便明白世上沒有甚麼大不了事情，可惜數十年功力總有一朝破的時刻。

「為甚麼不吃藥？」醫生踏實地問。

「經詳細考慮後，我決定不吃，就讓它自然地發生。」男病人才60歲，狀態不差也無痛楚，看不到要放棄性命原因。

醫生再次強調：「這標靶藥有效率達百分之七十，副作用不多，有見你右肺腫瘤達四公分，而腦轉移腫瘤亦有三公分，並有出血現象，若不醫治便可能有危險。」

可惜，苦口婆心說話不大受用，病人仍不肯服用，惟當醫生繼續追問原因時，他才施施然說道：「你們的藥劑師說，這標靶藥不能跟中藥共用，我便決定放棄標靶藥。」

「那為甚麼非用中藥不可。」醫生有被拋棄的感覺。

病人沒有正面回答，只是寧可棄西保中。醫生從事標靶藥研究十數年，合力把三代藥物帶進臨床，目的是能延長生命讓病人正常過活，今年8月《新英倫雜誌》（見註）也報道美國肺癌死亡率從2006年開始，每年下降約3%，這主要歸功於標靶藥物。

這天，病人的決定猶如丈夫向老婆說，「還是小三好，我從今不再要你。」無論老婆有多忠誠，還是小三較吸引。若然醫生願意撒謊說標靶藥能根治腫瘤，便能增強吸引力，可惜這是醫生絕不屑幹的勾當。

還是小三好？到底是真理還是歪理？

註：Howlader et al NEJM 383：640, 2020

全文刊於《經濟日報》，原題為「還是小三好」