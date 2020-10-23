【酒店Staycation】港女帶刺蝟去酒店泳池打卡　IG發文投訴酒店反被網民鬧爆

▲ 港女帶刺蝟去酒店泳池打卡，IG發文投訴酒店反被網民鬧爆。

疫情關係未能去旅行，不少港人轉為入住香港酒店「Staycation」。繼逾20人酒店房內慶祝生日、有客人搗亂酒店房等事件後，有關Staycation的爭議不斷，近日又有港女帶刺蝟去酒店泳池打卡引起網民討論。

帶刺蝟泳池打卡引公審

一名港女昨日帶同刺蝟入住位於旺角的香港康得思酒店。她帶刺蝟到泳池打卡時，被其他住客投訴，希望她收起寵物。

她之後在Instagram限時動態以英文反映事件，指自己只放了刺蝟外出數分鐘，又強調酒店職員沒有告知刺蝟不淮進入酒店。限時動態當中包含粗口字眼，她直斥不能接受刺蝟的人「嘔心」，並標記康得思的Instagram帳戶及地點。

有前酒店業員工得知事件後看不過眼，決定放上連登討論區公審。他首先貼出該酒店的政策截圖，列明除導盲犬以外，任何寵物不得進入酒店範圍。有網民到該女生的Instagram留言指責，她就回應自己付了錢，不需要研究酒店的政策，令樓主不禁直言：

想人尊重你，唔該學下尊重人。酒店係服務性行業，唔代表你比錢就咩都得，比番少少質素啦。

港女IG限時動態：

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網民斥做錯仍聲大夾惡

事件引起大量網民討論，有網民認為如果刺蝟在泳池走失，不但麻煩酒店員工，亦有可能弄傷其他客人。有人批評她做錯卻仍然聲大夾惡，留言「到底咩家庭先會養到呢啲是非不分自我中心嘅人」。亦有不少人取笑她的英文能力，指她的語法很差，令人看得非常尷尬，留言「呢位女士英文應該係小學程度」、「唔明點解英文咁差都要出英文story」等等。

港女之後再在Instagram限時動態以中文回應事件，指該公司處理方式有問題，員工不了解公司政策，告知她錯誤的資訊。她曾帶刺蝟到同一集團的酒店亦沒有問題，因此她在以為可以帶刺蝟入住的前題下，被人投訴後才感到不滿，了解事件始末後已立即退房。

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責任編輯︰陳珈希