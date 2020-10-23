【賭王公子】何猷君夫妻上真人騷搵真銀　奚夢瑤與老公踎低買餸生活貼地

▲ 何猷君與奚夢瑤參與的內地夫妻真人騷《幸福三重奏》。

賭王四房公子何猷君與內地模特兒奚夢瑤於去年結婚，並於同年誕下一子何廣燊，並成為何家長男孫。何猷君與奚夢瑤一直恩愛不減，不時在社交平台晒幸福，又會以文字紀錄夫妻相處日常。

日前，他們參與的內地夫妻真人騷《幸福三重奏》正式有官宣，觀眾很快便可看見二人公開大放閃光彈！

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▲ 何猷君與奚夢瑤參與的內地真人騷分享生活。（微博圖片）

夫妻亮相真人騷

《幸福三重奏》新一輯邀來三對夫婦拍攝，包括于謙與白慧明、謝楠與吳京，以及何猷君與奚夢瑤，他們將在節目分享生活點滴。節目組於近日釋出節目花絮及照片，節目亦快將上架網上平台。

早前就有內地網民拍得，何猷君與奚夢瑤在溫洲一個農村為節目拍攝。二人雖然穿上沾了不少污泥的水鞋，十指緊扣走在當地的傳統市場內。

▲ 何猷君與奚夢瑤早前被網民拍得在農村拍攝。（微博圖片）

何猷君更拎著裝了食物的膠袋，緊隨太太，四處張望菜市場內覺得新奇有趣的事，見到有興趣的東西二人更立即蹲下來細看、和菜販議價，完全沒有富家子的架子。

而為配合節目宣傳，何猷君與奚夢瑤更是公開放閃，於微博換上搞怪的情侶頭像，夫妻表現恩愛。

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結婚一年頻放閃

奚夢瑤也不時在網上以「與摩羯座的日常」為題，分享與何猷君的生活點滴。雖然何猷君作為工作狂的生活令奚夢瑤感無奈，但這些小事就被網民看作為放閃，二人非常恩愛。

何猷君與奚夢瑤自拍拖起已惹外界關注，去年何猷君向奚夢瑤求婚時，更以超浮誇粉紅城堡主題，及逾99,000朵玫瑰佈置會場，送上十卡巨鑽，終成功得到美人首肯。

▲ 何猷君與奚夢瑤於去年結婚並育有一子。（微博圖片）

二人光速完成結婚程序，5月底求婚、7月初已在內地註冊。當時已一直有傳二人奉子成婚，不過何家並未有人澄清。

直至去年10月底，何猷君宣布與太太榮升爸媽，誕下1子，獲賭王送贈名字中的「燊」字作為長孫的禮物，取名何廣燊。