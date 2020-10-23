【生死去留】9旬病危婆婆拒插喉家屬要求照插喉 醫生：帶來不必要的痛苦

▲ 9旬病危婆婆揮手拒插喉，家屬一個原因要求醫生照插喉。

當時家人走到生命盡頭，應選擇搶救還是放手？近日有台灣醫生分享個案，指一名9旬婆婆病危，揮手表示拒絕插鼻胃管，但家屬卻堅持要求醫生照插喉，只因孫子要結婚，希望婆婆能撐下去。這宗個案令醫生不禁感嘆，「病人的決定是自主的」，家屬的執著反會為病人帶來不必要的痛苦。

台灣整合醫學照護科醫生姜冠宇，近日在facebook專頁分享一個病例，指一名年逾90歲的婆婆，意識清醒地揮著虛弱的手，向他表示拒絕插鼻胃管，但家屬卻逼著他插下去，探究原因後，才知道家屬的孩子要安排結婚，希望能趕上時間。

姜醫生指，這個情況其實屢見不鮮，相信很多醫護人員亦經歷過，面對類似情況，一般會召集開家屬共識會議，「我是絕對不當壞人，我就在床邊開會議，讓意識清楚的病人看看，自己孩子是怎麼對你的」，他表示，末期病人的去留，重點還是在於本人的意願。

他又指，不理解為何家屬結婚，可以違反病人意願，成為拖時間的因素。

那是不是結婚後，還要為了讓病人看見金孫持續不必要的痛苦？什麼時候才是結束、你的努力都讓父母看完了？

他表示，病人的決定是自主的，而孩子的人生也是自己的，「有什麼里程碑是做給自己看的，不是證明給任何人看的」，希望在下一個5年，這個不必要的觀念，可以完全消失掉。

何時需要考慮插喉？

當病人在去與留之間，到底是否應該插喉？判斷標準是什麼？TOPick曾向腸胃肝臟科醫生陳沛然請教，他指出氣管插管就是把醫學膠管插入氣道，再接駁呼叫機，以取代肺功能呼吸。詳情請看：下一頁

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責任編輯：羅嘉欣