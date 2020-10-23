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【本地遊】縱橫遊所有領隊導遊出發前須接受病毒檢測　為團友購新冠肺炎保險每人保障額5000元

社會 11:31 2020/10/23

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縱橫遊指，預備出發本地遊的領隊導遊會在今星期再次進行新冠病毒檢測。（資料圖片）

政府宣布放寬本地遊每團人數以30人為上限，辦團旅行社須簽署防疫承諾約章，包括要求領隊導遊事前要接受病毒檢測。縱橫遊早前指，由於承諾書沒明文規定檢測時限，大部分員工會以9月初的社區普及檢測陰性結果為證明。縱橫遊今日（23日）再發聲明，因應承諾約章最新指明檢測必須在出發前合理時間內進行，會安排領隊導遊今星期再次檢測。

縱橫遊在聲明指，鑒於受到旅遊業議會主席最新的解釋說明，本地遊承諾書內提及的領隊導遊檢測必須在出發前合理時間內進行，預備出發本地遊的領隊導遊會在今星期再次進行新冠病毒檢測，亦會積極參與下星期政府安排給持牌領隊導遊的免費檢測。務求讓參團客人可以加配安心及減低感染風險。

縱橫遊常務董事袁振寧指，公司會替客人安排本地遊新冠肺炎的醫療保險，保障額每位5,000元，而公司全職領隊約有50人，會建議所有有關同事都進行檢測，否則不能帶本地遊團。

袁振寧早前接受傳媒訪問指，承諾書字面未有就檢測日子設時間限制，政府亦無表示會否資助領隊或導遊檢測。公司大部分員工都曾參與全民檢測，在「無辦法」下會以全民檢測結果為證明，稍後若政府或旅遊業議會有更清晰指引，而政府又不提供檢測，公司能付款予員工檢測。

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責任編輯：陳子謙

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