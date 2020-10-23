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【國泰裁員】周柏豪貼客機照悼念港龍結業　被空服爆曾被投訴Pakho幽默回應

娛樂 12:31 2020/10/23

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周柏豪貼舊照悼念港龍航空。

國泰航空前日（10月21日）公布削減集團約8,500個職位，同時停止營運國泰港龍航空，令不少人感到惋惜，當中包括男神周柏豪。周柏豪在個人社交平台貼出一張飛機的照片，悼念港龍航空，之後有空中服務員於其帖文下留言爆料，周柏豪亦大方有回應。

【國泰裁員】歌手AGA憶空姐生涯　向港龍舊同事打氣：大家要安好

周柏豪貼出以前所拍的飛機照片。（周柏豪IG圖片）

【使徒行者3】周柏豪唱《劫後餘生》情緒激動　Pakho每朝被囡囡錫到醒：是好冧的

周柏豪於社交平台貼出一張港龍的飛機舊照，並寫道：

想不到
一張漫不經意的隨拍
現在竟已變成歷史
加油

周柏豪幽默回應網民留言。（周柏豪IG圖片）

【愛妻男神】周柏豪願為太太再拍婚照彌補遺憾　柏豪：我好愛這個女人

部分前國泰員工及家屬也有留言感慨被裁員一事，很多網民也留言為航空業加油打氣，希望明天會更好。

可是有空中服務員留言回覆柏豪指：「曾經你去東京坐港龍，買咗麥記食，俾畀個西人投訴話你個麥記餐好臭，投訴埋我地點解畀客人喺飛機食麥記。」

被提瘀事，柏豪卻十分大方，幽默回應該空服員留言稱：「 哈哈！你好呀，上次辛苦晒你，我諗麥記都係第一次比人話臭，佢仲慘過我，哈哈！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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