【揚眉人生】80後女生復興優雅品味　開小店賣古着承傳淑女美學

▲ 80後女生李樂蘅(Milki)開設古店Vintage1961，為復興優雅的女士服裝努力。

在人人滑手機的年代，講優雅品味似乎有點時空錯置。但女生李樂蘅（Milki）卻不以為然，80後的她畢業於香港理工大學時裝及紡織學系，後來成立古着店Vintage1961，上月更推出其首本著作《優雅如昔——古着中的時光流轉》，希望扭轉一般人對古着的理解。

「平時返工，女士們也可穿得典雅，不一定要去ball等隆重場合才亮相。」在今日優雅幾近失傳的香港，從Milki身上可發掘到一絲品味復興的希望。

李樂蘅的談吐，不似尋常的80後︰一身珍珠鈕扣的長裙、說話沒懶音、氣度從容自信。走入她的Vintage1961，賣的「古着」並非大眾理解的二手牛仔褲或夏威夷恤，而是50年代後期淑女風的精緻衣飾，在市場上可說異數。

▲ Milki旁邊正是她自家設計的品牌Femme Libérée，「讓優雅女裝變得普及並成為上班服」正是她的目標。( 攝影︰馮柏偉 )

昔日女性 衣着優雅

Milki就是鍾情柯德莉夏萍在《珠光寶氣》的典雅氣質，店名1961正是此電影的上映年份。談到她對優雅打扮的熱情，得從她的中學生涯講起。

「記得讀中學時每星期只有200元零用錢，又愛特別mix and match的打扮，後來發現旺角有間叫『美芝』二手衫店，十元八塊已有一件衫，可讓我大膽試不同的造型。」她笑言，這些古着穿出來，可能讓友人難以理解，但Milki從來我行我素，覺得靚就搭配出來，慢慢培養出自家的美學品味。

以前歐洲的時裝設計，重視女性身段的展現，去很多場合都會dress up，簡單而優雅；反觀現代人是dress down，當然我更愛前者。

▲ Milki偶爾亦借出服裝，給攝影師及模特兒拍攝，營造不一定的懷舊風。（by Lok Ng Photography)

Milki就讀香港理工大學時裝及紡織學系，暑假時會去德國學德文，也去過英國曼徹斯特做交流生，穿梭於歐洲的大小跳蚤市場，方知她鍾情的正是vintage的典雅設計。「其實大學也會跟同學入貨做些小生意，畢業後到倫敦做online business，兩年後離開時，我到歐洲入了一批貨，主攻綫上銷售。記得2014年左右，有個香港市集熱潮，會在那裏開檔賣貨，生意本來不錯，但當全港有30個市集搞緊，難免打散人潮。」

自設品牌 Femme Libérée

在歐洲掏舊貨，Milki說每個國家的「強項」亦有異。「譬如我鍾情德國的茶具，捷克的首飾亦很精緻，至於意大利的玻璃工藝及手袋，出品水準亦相當高。試過去意大利一間家庭式工廠，他們專門製作馬賽克首飾，東主拿出一批60年代出產的全新手鏈，因造短了而囤積，我發現剛好適合亞洲女士的手形，結果全給我掃了。」

在上環的Vintage1961是兩年前開設，由供應商供貨，同時亦有自家設計的服裝系列Femme Libérée（法文解女性解放）。「因發現當女生穿得很高雅地上班，同事或旁人會覺得怪，問你是否要出席宴會？」她說設計此女裝系列正想扭轉此想法︰「讓優雅的女裝變得普及。」

Vintage1961販賣各式首飾衣飾，可點擊瀏覽︰

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Milki說目前的Femme Libérée系列已有60多款，由她與國內的師傅商量製作，並以20至60年代女性的優雅服飾為概念，主要參考舊雜誌、紙樣及電影。「最大難題是找合適的布料，可能找過千款才物色到合適的。」如一些以二戰時期風格為靈感的套裝，用色樸實，在細節的領口及衫鈕位見精緻，合上班一族。同時Milki亦考量到古着未必合身︰「以前的女仔好瘦，但若自家設計，就幾乎度身訂造。

▲ Milki正是用這些衣飾紙款造裙，充滿懷古味。( 攝影︰馮柏偉 )

古着的精緻手工

經典的設計，總是經得起歲月的洗禮。Milki說穿古着既典雅亦環保。「如日本60年代的花裙，他們的鈕造得很精緻。有供應商甚至說vintage好抵着，因為一些pattern極花工夫。譬說一條裙我賣580元，但同師傅傾過，同樣的手藝做到同一效果，起碼要幾千元才買到。」

▲ 60-70年代MOD裙，圖案花俏充滿活力，售$680。( 攝影︰馮柏偉 )

走入Vintage1961，其實如一間小小的時裝展覽館，一件小飾物亦反映時代的變化。「像這個手提箱為阿加力(Lucite)膠片，但形態很優美，一點也不『膠』。其實40年代後的一些膠品設計，亦刻意做出珍珠面或月亮石的效果，看起來都別具韻味。」Milki說。

撰文︰馮柏偉