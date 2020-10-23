【家品速報】OSIM電競天王椅融入按摩科技　邊打機邊按走肩頸腰痛症

▲ OSIM聯乘電競品牌Acer Predator推出結合按摩科技的電競天王椅，玩家可邊打機、邊按摩，售價$8,888。（OSIM提供）

電競潮流愈吹愈盛，加上疫情尚未過去，留家打機應是不少人的疫下放鬆之選。但都市人本身已容易腰痠背痛，若加上長時間坐着面對屏幕，姿勢稍有不正都可能會加劇這些老毛病。不想痛住打機，或打完機留有痛症後患，現在有電競椅融入按摩科技，保障機迷身心健康。

打機本應是放鬆事，若有痛症手尾跟就麻煩了。OSIM與電競品牌Acer Predator聯乘推出全球首張結合按摩科技的專業級電競天王椅，可快速紓緩肌肉繃緊及緊張，娛樂和身體享受同時進行。

結合人體工學設計避痛症

OSIM電競天王椅特設78.5cm特長椅背，讓高度150cm至185cm的男女玩家都啱用，而且椅子扶手、座椅、頭枕和腰枕的高度及斜度都可自由調校，頭枕更可拆除，用家可按個人的身體需要、喜好來調整。椅子、扶手高度調校好後，可避免仰頭、手提高的姿勢定住太久，減輕手臂、肩膀的負擔，讓身體在最舒適、受支撑的情況下打機。

按摩椅的記憶海綿頭枕和腰枕，採用透氣的皮革物料，配上坐墊的高密渡海綿，更添舒適；若玩得太耐想休息片刻，玩家更可調校椅背，將其大角度往後傾斜145度，小睡一會。

即睇更多細節位：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

3組紓緩模式 邊打機邊按摩

長時間打機好易誘發肩頸緊繃，或腰背痛症等問題，電競天王椅備有多項OSIM專利的按摩科技，讓玩家邊打邊做按摩。包括獨家的V形夾膊技術及360度按摩滾輪，前者還原按摩師的雙手，針對肩頸位置抓捏、揉捏及捶打肌肉、按走繃緊和痠痛；後者則針對腰部做腰背推壓手法，沿腰背滑動做按壓式按摩。維持同一姿勢太久，或坐姿不良所致的僵硬、疲勞和痛症，都有助紓緩，避免勞損。

電競天王椅內置3種預設模式，分為頸肩紓緩、腰部紓緩和活力恢復3種，出現頸緊膊痛、下背疲勞時，可隨意切換模式應對。但若打完一整日機，渴望做全身放鬆的話，則可選活力恢復模式，整個上身因定住打機而可能出現的痠痛和肌肉緊張反應都可做按摩，放鬆身心、回復精神。

記者：吳霆俊