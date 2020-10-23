【拆彈專家2】劉德華+劉青雲18年後再合作　兩大影帝默契不減更珍惜當下

▲ 雙影帝相隔18年再合作《拆彈專家2》默契不減，劉青雲難忘被吊高八層樓，劉德華珍惜當下。

由「雙影帝」組合劉德華、劉青雲，聯同內地女星倪妮領銜主演的電影《拆彈專家2》將於年底上映。今次《拆彈專家2》是華仔與青雲繼《嚦咕嚦咕新年財》後，相隔18年再度合作，二人在戲外則無所不談，儼如老朋友久別重逢一樣。

相隔多年再跟華仔碰頭，青雲直言兩人默契依然：「時間多與少跟默契沒有關係，有些演員會特別有火花，等於今次《拆彈專家2》，大家有共同理念。」

華仔也認為人與人之間的緣分很特別：「每次跟不同演員合作，好似入行初期跟發哥（周潤發）等演員合作都會有特別默契，就算鏡頭沒有特別交代我們是兩兄弟，出來感覺都會給觀眾覺得我們是兩兄弟，這個就是演員間的化學作用，正如青雲跟倪妮有一場戲，我在旁邊看，令我覺得『嘩』，整套電影都充滿了演員的努力，有意想不到的驚喜！」

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《拆彈專家2》中有連場槍戰、爆破、武打等場面，問到兩位影帝最難忘的拍攝場面，青雲坦言是當中一場「拯救」戲，二人登上一輛貨van，然後由吊臂將貨van吊上8層樓高，青雲說：「雖然導演有說會吊高，但無講過會吊多高，拍攝時候數了1､2､3就吊咗上去，我還以為會慢慢試，怎料一take就完成。」

身旁華仔聞言即指：「雖然是很快，但見武指他們好認真，每次吊之前都會檢查威吔有無受損，以前拍戲會『搵命搏』，現在會覺得被照顧，安全感好大。」

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雖然貨van一幕場面驚險，不過最令華仔印象深刻卻是另一幕：「我最深刻反而是第一次跟青雲開工，感覺好新鮮，好似重遇舊朋友一樣，十幾年前合作的感覺全都回來了！」

華仔與青雲在過往的電影中，先後都飾演過拆彈專家，不過《拆彈專家2》不約而同令他們有不同的體會。

青雲說：「好多年前我飾演的拆彈專家是帶有喜劇感，今次是實牙實齒的拆彈專家，有好複雜的行動和大型爆炸，而且今次帶出一個訊息，有些東西失去了是找不回來的。」

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華仔亦表示今次電影充滿令人反思的訊息，就連他亦有所覺悟：「意外和明天，大家不會知道哪一樣會先出現，角色中的我經常緬懷過去，然後又會說將來要怎樣，但其實最重要的並不是過去和將來，而是現在，同時亦帶出世界上最危險的炸彈其實是人性。」

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