  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (週五) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰裁員】國泰工會批新合約「不平等條例」　主席王思敏：好似想迫我哋走！

社會 12:00 2020/10/23

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

國泰空中服務員工會主席王思敏（左）。（資料圖片）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，而部分留任員工需簽署新合約國泰空中服務員工會王思敏指新合約減薪達4成，形容是「不平等條例」；工會昨晚已收回2000份問卷，逾8成人認為要修改合約條款才會簽署。

被裁減員工將得到一個月賠償，國泰工會代表不覺得離職補償豐厚，詳情即看：【下一頁】

王思敏今早（23日）接受電台訪問時指出新合約是永久性質，要求員工底薪封頂，時薪在新計劃中需減約20%至40%，並需在14天內簽署回覆，揚言合約是「不平等條約」：

我都好想知道有沒有管理層是永遠都扣人工40%？為什麼只會發生在我們（員工）身上？他們這樣做變相好似想迫我哋走！

她又提到工會昨夜向員工發問卷，收到超過2000人回應，不少人認為新合約有問題，當中逾8成人認為要修改合約條款才願意簽署，但已有部分員工在國泰公布重組方案當日，因感到害怕而簽新約，事後感到後悔。

仁安醫院為空中服務員提供100個免費修讀醫護助理課程學位，詳情即看：【下一頁】

王思敏強調員工是願意共度時艱，但艱難時間過後，希望公司可回復員工應有權利及薪酬待遇。她稱明白留下來的員工面對的兩難局面，因不簽新約就等同「被解僱」，但賠償方案又較裁員差，又擔心如果公司一旦開了先例，其他行業也會跟隨，故希望今日下午與公司代表會面時，可以就新合約及裁員事宜再作商討，盼有關新合約只屬短期措施。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

仁安醫院提供免費修讀醫護助理課程　招攬國泰集團被裁的空中服務員 【內附詳情】
今日 00:00
仁安醫院提供免費修讀醫護助理課程　招攬國泰集團被裁的空中服務員 【內附詳情】
【新冠肺炎】消息：本港新增約4宗確診個案　沒有源頭不明個案
今日 10:22
【新冠肺炎】消息：本港新增約4宗確診個案　沒有源頭不明個案
【陳同佳案】潘曉穎母親願當兩地中間人促成投案　管浩鳴：暫未取得簽證陳同佳今天未能赴台
今日 10:54
【陳同佳案】潘曉穎母親願當兩地中間人促成投案　管浩鳴：暫未取得簽證陳同佳今天未能赴台
仁安醫院 香港 港龍航空 國泰航空

最高瀏覽

【新冠肺炎】不明源頭涉38歲女居東涌映灣園　9月中曾訪意大利檢疫期間呈陰性
16:37 2020/10/22
【新冠肺炎】不明源頭涉38歲女居東涌映灣園　9月中曾訪意大利檢疫期間呈陰性
【抑鬱媽媽】勒死自閉過度活躍5歲兒後輕生　丈夫看遺書始知妻困境：她很愛孩子
12:07 2020/10/22
【抑鬱媽媽】勒死自閉過度活躍5歲兒後輕生　丈夫看遺書始知妻困境：她很愛孩子
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】
13:21 2020/10/22
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】