【國泰裁員】國泰工會批新合約「不平等條例」　主席王思敏：好似想迫我哋走！

▲ 國泰空中服務員工會主席王思敏（左）。（資料圖片）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，而部分 留任員工需簽署新合約 。 國泰空中服務員工會王思敏指新合約減薪達4成，形容是「不平等條例」；工會昨晚已收回2000份問卷，逾8成人認為要修改合約條款才會簽署。

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王思敏今早（23日）接受電台訪問時指出新合約是永久性質，要求員工底薪封頂，時薪在新計劃中需減約20%至40%，並需在14天內簽署回覆，揚言合約是「不平等條約」：

我都好想知道有沒有管理層是永遠都扣人工40%？為什麼只會發生在我們（員工）身上？他們這樣做變相好似想迫我哋走！

她又提到 工會昨夜向員工發問卷，收到超過2000人回應，不少人認為新合約有問題，當中逾8成人認為要修改合約條款才願意簽署，但已有部分員工在國泰公布重組方案當日，因感到害怕而簽新約，事後感到後悔。

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王思敏強調員工是願意共度時艱，但艱難時間過後，希望公司可回復員工應有權利及薪酬待遇。她稱明白留下來的員工面對的兩難局面，因不簽新約就等同「被解僱」，但賠償方案又較裁員差，又擔心如果公司一旦開了先例，其他行業也會跟隨，故希望今日下午與 公司代表會面時，可以就新合約及裁員事宜再作商討，盼有關 新合約只屬短期措施。

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記者：郭詩詩