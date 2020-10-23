【過濾病毒】LG PuriCare穿戴式空氣清新機　限時優惠1180元送98元內部濾網【有片】

▲ LG電子推出口罩般的PuriCare穿戴式空氣清新機，內置兩個可更換濾網H13 HEPA和雙風扇呼吸感應器，零售價為$1,180。（相片：LG提供）

LG電子早前宣佈，如口罩般的PuriCare穿戴式空氣清新機正式登陸香港，零售價為$1,180。這部可隨身攜帶的空氣清新機，內置兩個可更換濾網H13 HEPA，有效過濾細菌達93.5%和過濾病毒達97.3%。

H13 HEPA濾網有效過濾細菌達99.0%，與主機同時使用時，細菌過濾達93.5%（測試細菌為表皮葡萄球菌）。而濾網亦有效過濾病毒達99.7%，與主機同時使用時病毒過濾達97.3%（測試病毒為噬菌體病毒Phi X 174；宿主：大腸桿菌C）。而用戶在佩戴時，亦有效過濾花粉致敏原達99.1%。以平均每天使用8小時計算，大約一個月換一次濾網。

除了瀘網，產品還內置了雙風扇呼吸感應器，令用家能在室內及室外呼吸清新潔淨的已過濾空氣。呼吸感應器可以檢測佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓，相應地調節高、中、低三段風速，佩戴者吸氣時風扇會自動加速以幫助進氣，並在呼氣時減速以減小阻力，從而使呼吸過程變得輕鬆無阻。

PuriCare對應廣泛臉形，並根據人體工學設計，可緊密貼合用家臉部，大幅度地減少從鼻子、下巴周圍與裝置之間的空隙引致的空氣洩漏，根據「健康口罩標準」測試標准，漏氣率低於10%。相比KF94低於11%洩漏率還要低。

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另外，PuriCare採用醫療級防敏矽膠物料，於2020年5月通過SGS防敏測試，能有效減少因戴口罩帶來的皮膚敏感問題，令用家能舒適地佩戴數小時。PuriCare機身只重126克，採用高效輕巧電池並擁有820mAh的電容量，在低速模式下可提供長達8小時的運行時間。

另外，產品配備UV保護盒，除了可以為PuriCare充電，更配備可殺菌的紫外光燈（UV-LED），有助保障使用後的衛生狀況。保護盒已於2020年5月通過TUV測試，其UVC-LED能於30分鐘內殺滅99.99%以下細菌病毒大腸桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌、表皮葡萄球菌及金黃葡萄球菌。

PuriCare同時支援LG ThinQ應用程式，用家同時能夠透過應用程式查看濾網壽命，當到達需要更換的狀態時會發送通知提醒用家。為了方便用家長期使用並減低對環境的影響，PuriCare過濾器、耳帶、以至其他組件均可更換和可回收。

現凡購買 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，即可額外獲贈內部濾網一盒（30枚），價值$98。 優惠期至2020年10月31日止，數量有限，送完即止。

記者：陸明敏