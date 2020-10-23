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【座位爭議】巴士車長拒開車籲讓座予懷胎8月孕婦　網民反批評︰迫人讓座

親子 12:47 2020/10/23

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有巴士車長呼籲乘客讓座給孕婦，令準媽媽尷尬又感動，可是有網民認為車長此舉有迫人讓座之嫌。

公共交通工具上不時因讓座問題引起爭議，巴士設有關愛座，鼓勵乘客讓座予有需要人士，如長者、殘疾人士、孕婦和攜同小孩的家長等，不過讓座與否屬自願。近日有女網民分享，在懷孕8個多月時，曾有巴士車長呼籲乘客讓座給她，令她尷尬又感動，可是有網民認為車長此舉有迫人讓座之嫌。

孕媽感激車長主動幫忙

九巴於本周三（21日）在facebook專頁以「九巴的事：喺巴士上發生過最難忘嘅事」為題發帖，邀請網民分享自己在巴士發生過最難忘的事情。當中有一位女網民的留言引發討論，她表示之前懷孕8個半月返工，搭巴士沒位坐，打算落車等候下一班巴士，於是請車長開門讓她落車。其後車長有以下舉動︰

知道我係冇位先落車之後，車長竟然大大聲話冇人讓位畀我就唔開車……嗰刻百感交集，又感動又尷尬……

無論如何她多謝這位車長幫忙，更稱「呢世都唔會忘記佢嘅幫助。」

隨即有不少人回應事件，九巴率先留言「好有愛！希望大家都會主動啲讓座畀有需要嘅人」，網民指好彩有好心人，幸好沒有人投訴車長。

網民︰讓座應該自願

另一方面，有網民有感「車長咁樣迫人『讓座』唔係好啱，讓座應該係自願，而唔係用唔開車去威脅」，並指車長呼籲乘客讓座予孕婦沒問題，只是「唔應該用唔開車去威䝱」。有留言指「讓係人情冇必要批鬥」，也有網民表示︰

車長未必有權唔開車，但我支持車長嘅做法。我哋亦都要反思，為甚麼香港嘅讓座文化那麼差劣。

講述事件的女網民解釋，「世事冇對錯，可以唔讓，我咪落車咋嘛，等下班車有幾辛苦啫」。她認為車長可能見乘客低頭看手機，未為意有需要人士，因此車長才好心提醒，問有沒有人讓座。最後有一位好心人讓座給她，自己則到巴士上層坐。

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責任編輯︰王明芳

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