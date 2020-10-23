【崩壞婚照】結婚擺酒影相張張雙下巴翻白眼　新娘醜態盡現︰我就像惡奶奶

▲ 台灣一名新娘在10月10日結婚擺酒的照片張張崩壞。

結婚是人生大事，新娘都渴望當日能留下最美的一面。台灣一名新娘在雙十日結婚擺酒，將自己打扮成公主般，特別託友人多拍一些漂亮照片，但收回相片後非常驚嚇，友人將自己的醜態盡現，張張凸顯雙下巴、翻白眼，令她忍不住自嘲像個惡奶奶。

新娘在facebook群組「爆怨公社」分享當日結婚擺酒的照片，並發文「感謝」朋友們的拍照技術，「讓我一生難忘」、「還是背影好看」。從多張相片可見，朋友為微胖的新娘拍下最醜的一面，其中2張側面半身照，影到新娘的雙下巴，與頸部擠出的兩團肉連在一起。

▲ 在眾多朋友拍攝的照片中，只有背影相最美。（「爆怨公社」fb圖片）

與新郎的合照亦感覺不到甜蜜，新郎新娘進場時，新郎的表情看似不情不願，狀甚狼狽；而一張新郎親吻新娘的照片，也捕捉了新娘現雙下巴兼翻白眼一刻，拍攝角度還清楚影到旁邊的人專心玩手機，非常寫實。

自嘲像個惡奶奶

幸好新娘EQ高，在帖文中自嘲一番，笑言自己相中的表情就像一名惡奶奶對新抱說︰「去給我跪下拖地！」、「菜那麼鹹？想害我洗腎？」、「老娘到底要換幾套衣服啦！？」

新娘補充，當日有另請婚紗攝影公司拍照，崩壞相片是出自好朋友。她貼出一些自拍照做對比，雖然新娘本身都有肉地，但她懂得取影相角度。她又言自己當日只睡了2小時，肚子一直都很餓。

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網民讚新娘幽默好相處

帖文在短短幾天已吸了2.3萬like，逾千人留言，雖然網民群起嘲笑相片真的好醜，但安慰新娘說，只有真正的朋友才敢拍醜照，「朋友手機永遠都只有醜照」、「每一張都拍得很有福氣，雙下巴都不放過」。

網民又讚揚新娘敢於在網上公開自己的醜態，並幽默一番，相信新娘「絕對百分百好相處」，是有自信的新娘。

妳太可愛了，會自嘲的人，生活中一定有好人緣，會幸福快樂的，祝福妳們！

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責任編輯︰林綺玲