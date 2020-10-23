【美國名牌】St. John新創作總監師承John Galliano　專訪Zoe Turner：從成熟中走出簡約青春

▲ 黑白色Twill西裝$18,400、黑色針織上衣$6,800、黑色針織褲$9,700。（攝影：黃建輝）

今天時裝品牌要在逆市生存，設計上必須要改變來吸引新世代的顧客。ST. JOHN作為一個來自美國的時裝品牌，過往目標觀眾都是一群成熟的女性，不過隨著新任創作總監Zoe Turner加盟，品牌年輕化的巨輪已經緩緩轉動。

▲ 仿蛇皮Loop手袋$17,500。（圖片由St.John提供）

一直以成熟形象掛帥的ST. JOHN，能否在未來擁抱年青一群的消費者，最重要還看看Zoe Turner的功力，Zoe是何許人？大家應該都不會懂得，但看看她的履歷，與不少當代的時裝大師曾經結緣，似乎又叫人充滿期待。

這位精通女裝和針織設計的時裝設計師，畢業於皇家藝術學院後遠赴意大利成為Alberta Ferretti的設計師，一做4年，及後是她事業上的轉捩點，因為她獲聘於Christian Dior，更當上首席設計師和針織品總監，經歷過John Galliano和Raf Simons兩代變遷，豐富的經驗可以說是無人能及。

對於為ST. JOHN掌舵，Zoe坦言最初對品牌印象不深，但直至埋首工作時，才懂得ST. JOHN雖然創立只有短短58年，但過往的歷史一樣豐盛得很。Zoe說：

過往的我曾經與不同的著名時裝設計師工作，令我獲益良多，例如Alberta Ferretti告訴我femininity是甚麼的一回事，Raf Simons帶來創作上的驚喜，至於John Galliano則教曉我如何帶出一個像夢境般的時裝系列，我希望借助以上累積下來的經驗為ST. JOHN帶來嶄新視野。

Zoe以今年秋冬系列為例，當中的一件黑色皮革製的乾濕褸就可以日復日地穿著，同時她亦喜歡一件縫上金色鈕釦的黑色針織外套和闊褲子。

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那麼作為ST. JOHN最著名的tweed jacket，未來又會如何推陳出新？

Tweed jacket仍然會是品牌最重要的一部分，埋首創作時會本著品牌過往的顏色、技術和不同顏色素材紗線編織而成的面料，再以當代視野演繹出來。此外，在翻查品牌過往歷史時，發現最初ST. JOHN以一條簡單的針織裙子開始，時至今日，我認為今天的她可以滲進更多元素在服裝系列內，例如在高級服裝市場上，皮具配飾是重要的一環，今季會推出全新手袋。

Zoe表示，不得不提的是服裝上一些人手製的鈕釦和首飾系列都是品牌一些iconic的產品，在未來的日子裏，ST. JOHN每季將會維持於一個不算太大的系列，與此同時，亦會將焦點放落在一些定會叫大家驚喜的capsules系列身上。

不過，其實大家不須要等到capsules系列才有驚喜，因為作為Zoe Turner正式登場的秋冬系列，就已經叫人眼前一亮，一洗品牌過往的成熟形象。

例如oversized的大褸、闊褲子和中性的形象等，加上素淨的顏色例如米白、灰、和深藍等，誠然，叫人想起一些簡約設計大師的名字，如今這些元素落在ST. JOHN身上又讓人看得非常恰如其分，未來的「聖約翰」必有一番看頭。

髮型：Rita Leung

化粧：Sarona Lo

模特兒： Bruna P @Model One

產品查詢：2152 3268

記者：何偉雄