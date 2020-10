【兒科醫生】郭少芸憶與鍾嘉欣合作點滴　馬國明4美相伴連湯洛雯都流口水

▲ 馬國明有《兒科醫生》的4美女相伴。(Instagram圖片)

TVB劇集《兒科醫生》正在拍攝,劇中有久未在螢幕亮相的鍾嘉欣,她特意從溫哥華返港拍攝該劇。另外,《兒科醫生》戲中演員還包括馬國明、周家怡、鄭嘉穎及郭少芸等,陣容強大。

當中,郭少芸在社交平台上載與靚媽鍾嘉欣的合照,並回想當年。

郭少芸在個人社交平台貼上嘉欣的合照,回憶起十多年來的合作點滴寫道:

2005年,和Linda第一次合作《法証先鋒》,那時,她是一個初出茅廬的小妺妹,廣東話還未太好,但非常勤力,非常美。 2007年,和她在法國拍《珠光寶氣》,我們沒有同場的戲份,卻被劇組安排了同房,本來想一起去看moulinrouge,卻full house買不到飛,最後還迷了路,險些兒回不到酒店。 2020年的今天,我們在《兒科醫生》再次遇上,大家在人生的道路上都推進了一大步,樣貌身材卻沒有多大改變(自己話),熟悉的感覺喚醒了一串一串的記憶,帶著這份默契,期待能攜手帶給觀眾前所未有的新鮮感吧

鍾嘉欣亦回覆指:「I was so excited to find out that we would be in the same drama together. Something special about you soothes me and gives me comfort when filming again. I wish you the best of everything in all of life. Kisses and hugs」

她的大意是指為合作拍攝感刺激,再次與你拍戲讓我感舒適,希望你的人生往後亦會很美好。

另外,馬國明亦貼出工作照,其中一張只有同劇女演員鍾嘉欣、郭少芸、周家怡及龔慈恩,他並寫道:「只有靚女……much better……哈哈哈哈哈……」再加上流口水的Emoji,非常可愛。

而一直活躍社交平台的馬明女友湯洛雯,亦在相下留言多個流口水的Emoji,獲網民大讚是大方的好女友!