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【兒科醫生】郭少芸憶與鍾嘉欣合作點滴　馬國明4美相伴連湯洛雯都流口水

娛樂 12:23 2020/10/23

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馬國明有《兒科醫生》的4美女相伴。（Instagram圖片）

TVB劇集《兒科醫生》正在拍攝，劇中有久未在螢幕亮相的鍾嘉欣，她特意從溫哥華返港拍攝該劇。另外，《兒科醫生》戲中演員還包括馬國明、周家怡、鄭嘉穎及郭少芸等，陣容強大。

當中，郭少芸在社交平台上載與靚媽鍾嘉欣的合照，並回想當年。

【產後尿滲】鍾嘉欣自爆產後有尿滲問題　醫生拆解尿滲成因及解決方法

郭少芸與鍾嘉欣相識十多年。（Instagram圖片）

郭少芸在個人社交平台貼上嘉欣的合照，回憶起十多年來的合作點滴寫道：

2005年，和Linda第一次合作《法証先鋒》，那時，她是一個初出茅廬的小妺妹，廣東話還未太好，但非常勤力，非常美。

2007年，和她在法國拍《珠光寶氣》，我們沒有同場的戲份，卻被劇組安排了同房，本來想一起去看moulinrouge，卻full house買不到飛，最後還迷了路，險些兒回不到酒店。

2020年的今天，我們在《兒科醫生》再次遇上，大家在人生的道路上都推進了一大步，樣貌身材卻沒有多大改變（自己話），熟悉的感覺喚醒了一串一串的記憶，帶著這份默契，期待能攜手帶給觀眾前所未有的新鮮感吧

鍾嘉欣亦回覆指：「I was so excited to find out that we would be in the same drama together. Something special about you soothes me and gives me comfort when filming again. I wish you the best of everything in all of life. Kisses and hugs」

她的大意是指為合作拍攝感刺激，再次與你拍戲讓我感舒適，希望你的人生往後亦會很美好。

馬國明留言流口水Emoji。（Instagram圖片）

另外，馬國明亦貼出工作照，其中一張只有同劇女演員鍾嘉欣、郭少芸、周家怡及龔慈恩，他並寫道：「只有靚女……much better……哈哈哈哈哈……」再加上流口水的Emoji，非常可愛。

而一直活躍社交平台的馬明女友湯洛雯，亦在相下留言多個流口水的Emoji，獲網民大讚是大方的好女友！

撰文 : TOPick 柴犬出動

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