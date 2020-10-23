【展出大意義】在商言「相」　簡單一步可以改變世界？

提到本地的經典服裝品牌，大家會想到哪幾個？創立至今67年的「雞仔嘜」就陪伴無數港人成長。經歷3代人的努力，品牌近年已由家族的第4代接手，除了延續打造貼心內衣品牌的理念外，更帶領品牌進走入數碼世界，令大家無論在街上還是網上都可見到「雞仔」的蹤迹，任何時候都可透過其產品感受如同擁抱般的溫暖親切感。

銳意轉型 迎合客戶需要

提起「雞仔嘜」，有人或會聯想到款式較為傳統的內衣和保暖衣物，然而時移世易，這隻「雞仔」亦緊貼潮流，從店舗裝潢到產品設計均進行多番改革，包括與城中著名設計師合作，為品牌及產品注入年輕、活力等元素，並夥拍志同道合的「朋友」，發展網店平台和電子支付系統，以迎合不同顧客群的需要。

「爸爸從沒有要求我們回公司幫手，所以大學畢業後，家姐（Alicia）從事銀行工作，我則投身品牌策劃，直至6、7年前，爸爸談及退休的安排，我和家姐意識到我們其實很喜歡這個品牌，所以開始考慮加入公司幫手。」基於對品牌的感情，現職「雞仔嘜」總經理的譚天逸（Jennifer）與姐姐加入公司，成為第4代經營者。

早在2000年初，「雞仔嘜」第3代掌舵人、時任董事譚建東（Robert）已對品牌進行革新，但面對市場潮流更迭、數碼轉型步伐不斷加快，他笑言期間面對的挑戰實亦不少。「幸好一直有星展香港的支持，她們對我們的關心十多年來始終不變，而且相關支援往往來得十分合時。」

▲ 「雞仔嘜」至今已由第4代家族成員Alicia（中）及Jennifer（右）打理。

多行一步 實現多贏局面

目前，連同專門店與百貨專櫃在內，「雞仔嘜」在本港設有逾40個銷售點，而配合網上購物愈趨普及，品牌自2017年起全力拓展網店業務，並逐步完善其電子交易系統，在提升營運表現的同時，為顧客提供更愉悅的購物體驗。

星展香港客戶經理Awian作為雞仔嘜多年夥伴, 經常都會主動關心他們的需要。「早於疫情之前，我留意到銀行推出Mobile Payment System（流動支付系統）能為客戶提供一個更方便的流動支付方式，由於覺得這服務能幫助Robert他們在業務營運、以至生意管理上更靈活和有彈性，所以我便主動向他們推介有關服務。」

Jennifer透露，為了跟上市場步伐，品牌多年前已提供不同的支付方式給顧客選擇，「透過DBS MAX平台，顧客只需使用手機掃描商戶二維碼就可以經FPS（轉數快）付款；除方便顧客外，同時加快整個收款流程，方便同事之餘，同事亦會有更多時間了解顧客，優化購物體驗。」

▲ 由於留意到銀行推出的Mobile Payment System能為客戶提供一個更方便的流動支付方式，Awian（右）主動向Robert推薦有關服務。

同心協力 大愛回饋社會

在合作夥伴的支持下，除了令「雞仔嘜」能為客戶提供方便、貼心的服務外，亦大大提升他們的營運效率，令品牌能投放更多資源在其他範疇上，包括履行企業社會責任、回饋社會。



▲ 由於留意到銀行推出的Mobile Payment System能為客戶提供一個更方便的流動支付方式，Awian（右）主動向Robert推薦有關服務。

例如雞仔嘜過去便一直全力支持伸手助人協會，更連其會員，積極參與各項籌款及探訪活動。近年，了解到長者手腳不太靈活，或需要別人照顧，雞仔嘜更推行一個持續性的長者內衣褲項目，結合方便穿著和容易清洗的元素，為他們製造舒適實用的長者內衣褲。

原來日常只要願意多行一步，隨時會產生意料之外的協同效應，令更多人受惠。你，又會否願意成為當中的一份子呢？

（Video）

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（資料由客戶提供）

