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【酒店優惠】Staycation新噱頭派TESLA專車接送　 房價480元兩間旭逸酒店專享禮遇【內附連結】

休閒消費 12:53 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Staycation新噱頭派TESLA專車接送，房價僅480元。（酒店提供）

疫情當前，Staycation成為香港人的另類熱門選擇，酒店推出的住宿優惠噱頭多多，出動到靚車接載服務雖不是新鮮事，但價錢可以低到$480起一晚，實在抵到無話可說。

客人可揀TESLA專車型號，分別是S or X型號。(酒店提供)

即由起，旭逸酒店集團的3間酒店推出名為「住宿 X TESLA 躍動之旅」，以TESLA專車接載客人前往酒店，或於回程時尊享單程接送服務(只限九龍區免費，其他區收費另議)。客人可選擇入住旺角或荃灣的旭逸酒店，及同樣位於荃灣的旭逸雅捷酒店。

而只有荃灣的旭逸酒店，更特別推出「食＋住」升級套餐。客人可免費入住標準客房一晚連免費無線上網之餘，還可於酒店內餐廳Eat@ease享用雙人半自助晚餐，埋單只須$800起，一樣性價比高。

旭逸酒店．荃灣可加錢吃晚餐。(酒店提供)

1.旭逸酒店 ‧ 旺角
地址：香港旺角砵蘭街 60 號 
查詢︰2710 3666或按此連結

2.旭逸雅捷酒店．荃灣
地址：香港葵涌嘉慶路12號 
查詢︰3958 8328或按此連結

以上兩間酒店的住宿體驗價$480起：
- 免費TESLA接/送服務 (九龍區) [TESLA型號：S or X]
- 免費入住標準客房一晚
- 免費無線上網

3.旭逸酒店．荃灣  
地址：葵涌圳邊街15-19號 
查詢︰3958 8368或按此連結
備註：有免費穿梭巴士來往港鐵葵興站 

「食+住」住宿體驗價$800起：
- 免費TESLA接/送服務 (九龍區) [TESLA型號：S or X]
- 免費入住標準客房一晚
- 於Eat@ease尊享雙人半自助晚餐【餐飲體驗菜單】
- 免費無線上網

記者：郭秀芳

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